بسكويت الزيت المقرمش اعمليه يوميا بدون تعب في دقايق بس

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عدن – محمد سعد – يعتبر البسكويت المقرمش من الحلويات الخفيفة التي تتميز بمذاقها الرائع والمقرمش، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المنازل، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل بسكويت الزيت المقرمش، خطوة بخطوة مع أسرار نجاحه للحصول على نتيجة مثالية.
مكونات تحضير بسكويت الزيت
يعتبر بسكويت الزيت المقرمش من الحلويات الخفيفة واللذيذة التي يمكن تحضيرها بسرعة وبمكونات بسيطة، إنها إضافة رائعة إلى المائدة كوجبة خفيفة مع الشاي أو القهوة، ويمكن تحضيره في أي وقت لتلبية رغبات العائلة والأصدقاء باتباع الخطوات، يمكنك تحضير بسكويت مقرمش ولذيذ بكل سهولة:
- 2 كوب دقيق متعدد الاستخدامات.
- 1/2 كوب زيت نباتي يمكن استخدام زيت الذرة أو زيت دوار الشمس.
- 1/2 كوب سكر.
- 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا.
- رشة ملح.
- 1/4 كوب ماء على حسب الحاجة.
طريقة تحضير بسكويت مقرمش بالزيت
- قبل البدء في تحضير العجينة، يجب تحضير جميع المكونات وتحديد الأدوات المطلوبة، تأكدي من أن الزيت والسكر والدقيق والبيكنج بودر في متناول اليد.
- في وعاء عميق نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح.
- امزجهم جيدا لضمان توزيع المكونات الجافة بشكل متساوي، يمكن استخدام خلاط يدوي أو ملعقة كبيرة للخلط.
- ثم نضف الزيت النباتي والسكر إلى المكونات الجافة، ويفضل استخدام زيت نباتي خفيف مثل زيت الذرة أو زيت دوار الشمس للحصول على طعم خفيف.
- اخلطيهم معا باستخدام يديك أو ملعقة خشبية حتى تتداخل المكونات بشكل جيد، وتصبح العجينة جافة بعض الشيء لكن يمكن تشكيلها، .
- بعدها نضف الفانيليا إلى الخليط وأبدأ في إضافة الماء تدريجي كمية قليلة في البداية، ثم نقم بالعجن حتى تحصل على عجينة ناعمة ومتجانسة.
- إذا كانت العجينة جافة جدًا، يمكنك إضافة المزيد من الماء تدريجي حتى تصبح العجينة لينة وسهلة التشكيل، وتجنبي الإفراط في العجن لأن العجن الزائد قد يجعل البسكويت قاسي بدل من أن يكون هشا.
- يمكنكم إضافة بعض المكونات في العجين مثل جوز الهند المبشور، القرفة، أو الكاكاو لمزيد من التنوع في النكهات.
- بعد أن تصبح العجينة جاهزة، استخدم يديك لتشكيلها إلى كرات صغيرة بحجم الجوز، ثم قم بفردها باستخدام الشوبك على سطح مرشوش بالدقيق.
- يمكن تشكيل العجينة إلى أشكال دائرية أو مستطيلة حسب الرغبة.
- نسخن الفرن ونضع قطع البسكويت على صينية خبز مغطاة بورق الزبدة أو مدهونة بالقليل من الزيت لتجنب التصاق البسكويت.
- اتركي مسافة بين كل قطعة والأخرى لأن البسكويت قد يتمدد أثناء الخبز.
- اخبزي البسكويت في الفرن المسخن لمدة تتراوح بين 12 إلى 15 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي، يمكن مراقبة البسكويت من خلال النافذة الزجاجية للفرن للتحقق من درجة النضج.
- بعد أن يصبح البسكويت جاهز، أخرجه من الفرن واتركه ليبرد تماما، وسيتحول البسكويت إلى مقرمش أكثر بعد أن يبرد.
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