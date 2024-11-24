بسكويت الزيت المقرمش اعمليه يوميا بدون تعب في دقايق بس

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عدن – محمد سعد – يعتبر البسكويت المقرمش من الحلويات الخفيفة التي تتميز بمذاقها الرائع والمقرمش، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المنازل، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل بسكويت الزيت المقرمش، خطوة بخطوة مع أسرار نجاحه للحصول على نتيجة مثالية.

مكونات تحضير بسكويت الزيت

يعتبر بسكويت الزيت المقرمش من الحلويات الخفيفة واللذيذة التي يمكن تحضيرها بسرعة وبمكونات بسيطة، إنها إضافة رائعة إلى المائدة كوجبة خفيفة مع الشاي أو القهوة، ويمكن تحضيره في أي وقت لتلبية رغبات العائلة والأصدقاء باتباع الخطوات، يمكنك تحضير بسكويت مقرمش ولذيذ بكل سهولة:

2 كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

1/2 كوب زيت نباتي يمكن استخدام زيت الذرة أو زيت دوار الشمس.

1/2 كوب سكر.

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

1/4 كوب ماء على حسب الحاجة.

طريقة تحضير بسكويت مقرمش بالزيت