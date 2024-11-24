كيكة الشوكولاتة الهشة .. جربي الطريقة دي وحضريها في البيت وابهري أطفالك بجمال طعمها وقوامها الخفيف وهى غرقانة في الصوص

عدن – كتب محمد سعد – كيكة الشوكولاتة تعتبر من أشهر الحلويات التي يحبها الجميع، وتتميز بمذاقها الغني واللذيذ، وبالاخص مع إضافة الصوص إليها يعطيها مذاق رائع وشهي، فهى لا تستغرق وقت في تحضيرها ولا تحتاج سوى بعض المكونات الاقتصادية فيسهل القيام بعملها في المنزل للضيوف أو لأفراد أسرتك والاستماع بها كوجبة خفيفة وشهية، والآن سوف نتعرف على كيفية تحضيرها والمكونات المطلوبة.

مكونات عمل كيكة الشوكولاتة

كيكة الشوكولاتة بالصوص هي من الحلويات السهلة واللذيذة التي يمكن تحضيرها في وقت قصير، وبمكونات اقتصادية للغاية، والآن نتعرف على مقادير تحضيرها كما يلي:-

كوب ونصف دقيق

كوب سكر.

نصف كوب كاكاو غير محلى.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

2 بيضة.

½ كوب حليب.

نصف كوب زيت نباتي.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب ماء ساخن.

مكونات صوص الشوكولاتة:

100 جرام شوكولاتة داكنة.

نصف كوب كريمة سائلة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

قبل البدء في عمل الكيك نسخن أولا الفؤن ونحضر صينية وندهنها بالزيت ورشة من الدقيق، ثم نبدء في تجهيز كيكة الشوكولاتة.

نحضر المكونات الجافة ونخلطها معا ثم نقوم بنخلها جيدا قبل الاستخدام وهى الدقيق والكاكاو والملح والبيكبنج بودر.

ثم نضف الحليب والزيت والبيض والفانيليا ونخفق حتى تمتزج المكونات تماماً.

نقوم بسكب المكونات الجافة مع المكونات السائلة ونقلب حتى تمتزج المكونات ونحصل على خليط كيك متجانس.

نسكب الخليط في الصينية المجهزة ونظخلها الفرن الساخن من قبل حتى تنضج تماما، ثم نتركه بعد ذلك تبرد تماما ونزينها بصوص الشوكولاتة.

خطوات تحضير صوص الشوكولاتة، في وعاء صغير ضعي الكريمة السائلة على نار متوسطة حتى تسخن، ثم أضيفي الشوكولاتة وحركي المزيج حتى تذوب الشوكولاتة تماماً في الكريمة، ونخلط المكونات جيداً حتى تصبح ناعمة ومتجانسة.

ثم نسكب الصوص فوق الكيكة ونضع مكسرات أو قطع فاكهة للتزين حسب الرغبة، وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون بيض

كوب دقيق.

1/2 كوب سكر.

1/4 كوب كاكاو بودرة.

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب حليب.

ربع كوب زيت نباتي

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب ماء ساخن.

ملعقة كبيرة خل.

طريقة التحضير

أولا نخلط المكونات الآتية الدقيق، السك والكاكاو والبيكنج باودر والملح.

ثم نضيف الحليب والزيت والفانيليا إلى المكونات الجافة ونخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات.

نقوم بإضافة الماء الساخن بالتدريج مع الاستمرار في الخلط، ثم أضيفي الخل.

نسكب العجينة في القالب المحضر وندخل الصينية الفرن الساخن حتى تنضج الكيكة، وبعد ذلك نترك الكيكة لتبرد قليلاً في القالب ثم نخرجها في طبق التقديم، ويمكن تزيينها بصوص الشوكولاتة أو سكر بودرة حسب الرغبة والمتوفر لديكي.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة بالبندق

100 جرام شوكولاتة داكنة.

ربع كوب كريمة سائلة.

ربع كوب نوتيلا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة سكر.

طريقة التحضير

اولا ضعي الشوكولاتة مع الكريمة السائلة، سخنيهم على حمام مائي مع التحريك المستمر حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا وتصبح الكريمة متجانسة معها.

نضيف البندق إلى خليط الشوكولاتة الذائبة واستمري في التحريك حتى يمتزج تمامًا، ثم نضع الفانيليا ورشة الملح وامزجي جيدًا، ثم قومي بتزين الكيك به.

طريقة عمل كيكة الفانيليا

2 كوب دقيق.

كوب سكر.

زبدة كوب زبدة لينة.

3 بيضات.

نصف كوب حليب.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة ملح.

طريقة التحضير

اولا قومي بإشعال الفرن ودهن الصينية المختارة بالزيت ورشة من الدقيق.

في وعاء كبير، اخفقي الزبدة مع السكر حتى يصبح الخليط ناعمًا وكريميًا، وأضيفي البيض واحدة تلو الأخرى والفانيليا، واخفقي جيدًا بعد كل إضافة.

في وعاء غيره امزجي الدقيق مع البيكنج باودر والملح، وضعي المكونات الجافة تدريجيًا إلى الخليط الرطب بالترتيب مع الحليب واخلطي حتى تتجانس العجينة.

نصب العجينة في القالب ونخبز الكيكة في الفرن حتى تنضج تماما.

طريقة عمل كيكة البرتقال

2 كوب دقيق.

كوب سكر.

نصف كوب زبدة لينة.

3 بيضات.

1/2 كوب عصير برتقال طازج.

ملعقة صغيرة قشر برتقال مبشور.

1 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير

اولا نقوم بخلط الزبدة مع السكر حتى يصبح الخليط كريمي، ونضيف البيض واحدًا تلو الآخر مع الخفق المستمر.

ثم نضه الفانيليا وقشر البرتقال واخلطي، وفي وعاء آخر، امزجي الدقيق مع البيكنج باودر والملح.

ثم أضيفي المكونات الجافة بالتناوب مع عصير البرتقال إلى خليط الزبدة، وامزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس العجينة.

نصب العجينة في القالب وأخبزيها حتى إكتمال التسوية.

طريقة عمل كيكة النسكافية

1 1/2 كوب دقيق.

كوب سكر.

نصف كوب زبدة لينة.

3 بيضات.

نصف كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة نسكافيه.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير