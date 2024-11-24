نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10500 ريال لمستفيدي الضمان الإجتماعي دون فوائد وفترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر في المقال التالي

كتب محمد سعد – المستفيدين من برنامج الضمان الإجتماعي المطور داخل السعودية يحتاجون إلى قروض مالية توفر لهم مبالغ مالية سريعة من أجل تمويل متطلباتهم المختلفة وهناك العديد من المنصات المالية تحاول مساعدة مستفيدي الضمان الإجتماعي ومن بين تلك المنصات مركز جنى بالسعودية والذي يتيح لمستفيدي الضمان الإجتماعي تمويل لا يقل عن 8000 ريال سعودي ويصل إلى 12000 ريال سعودي كحد أقصى وإليكم التفاصيل من خلال السطور التالية.

طلب قرض مستفيدي الضمان الإجتماعي

مركز جنى هي منصة مالية تهدف لدعم السيدة السعودية من أجل تحسين مستواها الإقتصادي وكذلك تحسين مستواها الإجتماعي وذلك من خلال تقديم لها العديد من الخدمات المالية ومن بينها قرض مستفيدي الضمان الإجتماعي والذي يتيح للسيدة السعودية تمويل مشروع لها وأيضاً تمويلية مشروع من البداية قبل تنفيدة وسهل مركز جنى إمكانية التقديم وكذلك الحصول على الإيداع الفوري لمبلغ التمويل فقد أتاح مركز جنى عدة خيارات لطلب التمويل وتأتي تلك الخيارات كما يلي

متاح طلب قرض مستفيدي الضمان الإجتماعي من خلال زيارة أحد فروع المركز داخل أراضي السعودية.

كما متاح أيضاً التقديم لطلب القرض من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لمركز جنى.

أيضاً يمكن التقديم لطلب قرض مستفيدي الضمان الإجتماعي من خلال الإتصال على الرقم 920033626.

شروط قرض مستفيدي الضمان الإجتماعي عبر مركز جنى

سهل مركز جنى على السيدة السعودية خطوات التقديم لطلب تمويل مستفيدي الضمان الإجتماعي وفي نفس الوقت حدد المركز بعض الشروط البسيطة التي لابد أن تكون السيدة المتقدمة مطابقة لتلك الشروط وتأتي الشروط كما يلي

لكي تكون السيدة مؤهلة للحصول على تمويل مستفيدي الضمان الإجتماعي يشترط أن يكون لديها مشروع أو فكرة مشروع.

كما لابد أيضاً أن تكون السيدة المتقدمة سنها لا يقل عن 18 عام في حين لابد أن لا يزيد عن 60 عام.

كذلك لابد أيضاً أن تكون السيدة السعودية تعيش بأحد المناطق المدعومة من قبل أحد فروع مركز جنى بالسعودية.

مزايا قرض مستفيدي الضمان الإجتماعي عبر مركز جنى

أوضح مركز جنى بالسعودية التمويل لمستفيدي الضمان الإجتماعي بمجموعة من المميزات الهامة وهي كما يلي