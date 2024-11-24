شكرا لاهتمامكم بخبر عن وزارة المالية توضح .. موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية شهر ديسمبر 2024 وشروط الاستحقاق على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يترقب المتقاعدون في المملكة العربية السعودية موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر 2024، إذ يشكل هذا التاريخ محور اهتمام للكثير من الأشخاص الذين يعتمدون على معاشاتهم التقاعدية لتلبية احتياجاتهم اليومية، وتحرص مؤسسة التقاعد على توفير المعلومات الدقيقة حول مواعيد صرف الرواتب، وتفاصيل الإجراءات المتبعة لضمان سلاسة العمليات المالية، في هذا المقال، سنستعرض موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية لشهر ديسمبر 2024، بالإضافة إلى أهم التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر 2024، حيث سيتم صرفها يوم الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر 2024 ميلاديًا، والموافق 29 جمادى الآخر 1446 هجريًا، وأكدت الوزارة أنه لا يوجد أي تغيير في الموعد المحدد مسبقًا، سواء بتأخير أو تقديم، مما يعني أنه سيتم صرف الرواتب في موعدها المحدد دون أي تعديل.

شروط استحقاق معاش التقاعد بالسعودية 2024

رواتب التقاعد في السعودية مخصصة للمواطنين السعوديين فقط الذين لهم الحق في العمل بالمؤسسات الحكومية، كما يجب أن يكون المتقاعد مقيماً بشكل مستمر داخل المملكة للحصول على راتب التقاعد، من أبرز شروط استحقاق راتب التقاعد: