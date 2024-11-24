أعرف الصح من هنا .. حقيقة زيادة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بقيمة 1000 ريال بالدفعة 36

عدن – كتب محمد سعد – في ظل الأنباء المتداولة مؤخرًا حول إمكانية صرف زيادة بقيمة 1000 ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي مع راتب شهر ديسمبر 2024، تداولت العديد من الأوساط الاجتماعية تساؤلات حول صحة هذه المعلومات، إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد خرجت لتؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأن الراتب سيظل ثابتًا دون أي زيادة أو تعديل خلال الشهر المقبل، في هذه المقالة، سنسلط الضوء على حقيقة هذه الأخبار ونوضح موقف الوزارة من هذا الموضوع، بالإضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بمستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة.

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صحة الأنباء المتداولة حول صرف زيادة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور خلال دفعة شهر ديسمبر 2024، وأكدت الوزارة أن راتب الضمان الاجتماعي سيظل ثابتًا دون أي زيادة أو نقصان في الشهر المقبل، داعية إلى ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب انتشار الأخبار غير الدقيقة.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي الدفعة 36

يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي الاستعلام عن تفاصيل الدفعة وحالة الأهلية عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: