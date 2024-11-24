نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 نايل سات hd وعرب سات وفق أخر تحديث ؟ في المقال التالي

كتب محمد سعد – يحرص عشاق ومحبي متابعة البرامج والأفلام الثقافية معرفة أخر تحديث لـ تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024، حيث تبث القناة على مدار الـ 24 ساعة دون توقف أحدث الأفلام الوثائقية والتعمق أكثر في عالم الحيوان ورؤية المشاهد الطبيعة لأول مرة، إذ حقق تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD انتشار واسع عبر كافة الأقمار الصناعية، وذلك منذ لحظة انطلاقها بين الفضائيات الأخرى خلال عام 1997م، لذا إذ كنت من عشاق المحتوى الثقافي اضبط جهاز الاستقبال على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار وفق أخر تحديث.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار تم تحديثه لتقديم أفضل جودة ممكنة للمشاهد بكافة الدول حول العالم، مع توفير أفضل البرامج الثقافية لإثراء المشاهد بمعلومات ومشاهدة تذاع لأول مرة عبر شاشات التليفزيون، ومن خلال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك المفتوحة يمكن متابعة البرامج التالية:

برنامج مملكة القرود: الخاص بحياة القرود داخل بيئاتها الطبيعية.

برنامج مغامرات الكوكب لعشاق عالم الطبيعية لأخذ جولات لأروع مناطق بالكرة الأرضية.

عبقري الهندسة: يستعرض للمشاهدة مجموهة من روائع الهندسة البشرية.

التحقيقات المدهشة يوضح أسرار القصص الغامضة ويكشف خفاياها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024

اضبط الآن أخر تحديث لـ تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عالم الحيوان على جميع الأقمار وأبرزها القمر الصناعي نايل سات، وهو على النحو التالي:

التردد هو :11411

معدل الاستقطاب للتردد هو : أفقي (H).

معدل الترميز للقناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 6\5

جودة إشارة بث القناة هي: HD

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات

في إطار حديثنا اليوم عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار، نشير إلى أخر تحديث للتردد عبر القمر الصناعي عرب سات، إذ يعد هو الأكثر انتشارًا بدول الخليج العربي، وفيما يلي إحداثيات التردد:

التردد هو: 11804.

معدل الاستقطاب للتردد هو: أفقي (H).

معدل الترميز للقناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأهو: 4\3.

جودة إشارة بث القناة هي: HD

كيف يتم تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك؟

خطوات تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك تتم على النحو التالي: