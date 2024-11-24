حدث الان تردد قناة كراميش الجديد 2024 بجودة عالية

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عدن – محمد سعد – قناة كراميش من أكثر القنوات الفضائية الطفولية التي تقدم محتوى كرتوني وطفولي ملائم، بالإضافة إلى نقلها إلى الكثير من الأفلام والمسلسلات الكرتونية، ناهيك عن البرامج التعليمية والترفيهية، فضلاً عن أن المحتوى يُعلم الطفل التقاليد الدينية والاجتماعية، حيث يمكنك استقبال التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي سواء النايل سات والعرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تعتبر قناة كراميش من القنوات التربوية التي تعلم المتابعين الأطفال العديد من القيم الأخلاقية والاجتماعية، بحيث يكون المحتوى مجاني عبر مختلف الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، وفقًا للبيانات التي نصت على النحو التالي:-

القمر الصناعي الجديد النايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 11430.

استقطابها يكون عمودي.

معامل الترميز 27500.

تحديث تردد قناة كراميش علي العرب سات

ولكي تقوم بالتعرف على التردد الجديد لقناة كراميش، لمتابعة الأقوى البرامج التعليمية والترفيهية التي يتم نقلها على مدار اليوم بجودة عالية، كما يأتي:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

تردد القناة يكون 11390.

الاستقطاب فهو أفقي.

فيما أن القناة بدون تشفير.

طريقة تثبيت قناة كراميش أطفال على القمر الصناعي

هناك بعض الخطوات التي على إثرها يتم استقبال قناة كراميش أطفال الناقلة للمحتوى الطفولي المميز، وذلك بإتباع الأتي:-

قم بالتوجه إلى الإعدادات الخاصة بجهاز الرسيفر.

ثم يتم بعدها إدخال بيانات القناة في الخانات المخصصة لذلك.

القيام بالنقر على أيقونة “بحث”.

حتى تقوم في النهاية بتنزيل القناة على جهازك الرسيفر.

مزايا قناة كراميش أطفال القمر الصناعي

أما عن المزايا التي يمكنك التعرف عليها عقب تحميل قناة كراميش على النايل سات والعرب سات بجودة عالية وإشارة قوية، وفقًا لما يلي:-

القناة تقدم محتوى طفولي وكرتوني على مدار اليوم.

بالإضافة إلى أن المحتوى يكون بدون مشفرة.

كما يمكنك استقبال القناة على القمر الصناعي بكل سهولة.

تقدم المحتوى الكرتوني والتعليمي بجودة عالية.

لا تقوم بعرض أي محتوى غير لائق.

تتناسب مع مختلف الأعمار.

كما أن المحتوى المقدم موجة لجميع الدول العربية.

نبذة عن قناة كراميش أطفال

قناة كراميش تم إنشائها في عام 15 فبراير 2009، وهي مخصصة للأطفال بشكل كبير، حيث إنها تبث من دولة الأردن وصممت من مجموعة من المنشدين، ويمتلكها وسيم عواد، ونجمة القناة زينة وسيم عواد، وتعمل على بث المحتوى الطفولي والكرتوني حتى الأن بما يشمل كافة أنحاء الدول.