انطلق في السوق العالمي .. موبايل HONOR X9c أفضل هاتف من Honor

عدن – كتب محمد سعد – إذا كنت قررت شراء موبايل HONOR X9c فاختيارك صحيح، فقد أعلنت شركة Honor أن هذا الهاتف هو الأقوى حتى الآن من بين هواتفها التي تميزت بالتصاميم الرائعة والأداء المتميز، ففي هذا الهاتف تستمتع ببطارية ضخمة وشاشة كبيرة بسعر في الفئة المتوسطة.

يتميز هاتف HONOR X9c بوزنه المعقول والذي لا يتخطى 189 جرام فقط، بمقاسات 162.8×75.5×8 مم، ومن أهم مواصفاته ما يلي:

مصمم من البلاستيك المقاوم للصدمات مثل هاتف Honor X6b.

المعالج كوالكوم Snapdragon 6 Gen 1 بتثنية 4 نانو متر.

سعة الذاكرة 8 جيجا رامات أو 12 جيجا.

التخزين الداخلي 256 أو 512 جيجا بايت.

يعمل بنظام التشغيل أندرويد 14 مع أحدث واجهة من MagicOs.

البطارية بسعة 6600 مللي أمبير ويتم شحنها بقوة 66 وات.

الكاميرا بدقة 108 ميجا بكسل، مع كاميرا مساعدة قدرتها 8 ميجا.

كاميرا السيلفي دقتها 16 ميجا تدعم إعدادات وأوضاع مختلفة لتعزيز جودة الصور.

مراجعة هاتف HONOR X9c

مع تصميم هاتف HONOR X9c تسعى الشركة المصنعة إلى تحقيق تجربة مستخدم متكاملة وزيادة الاعتمادية وتحسين التكامل بين البشر والتكنولوجيا، وقد ظهر ذلك في خامات الهاتف حيث تم استخدام الألومنيوم والزجاج، ما يجعله غير قابل للكسر حال وقوعه من ارتفاع حتى 2 متر، كما يقاوم الغبار والماء ويعمل في درجات الحرارة المرتفعة حتى 55 درجة.

حجم الشاشة في هاتف HONOR X9c من نوع AMOLED وجودتها FHD تغطي معظم مساحة الهاتف ومعدل تحديثها 120 هرتز والبصمة الخاصة بالإصبع مدمجة في الشاشة، كما يدعم خاصية NFC ومستشعر التقارب.

سعر هاتف HONOR X9c

تم إطلاق الجهاز في الأسواق العالمية، وتم تسعيره بمبلغ 345 دولار أمريكي للنسخة 8 جيجا رام مع 256 جيجا روم، بينما النسخة ذات الـ 12 جيجا مع 512 جيجا للتخزين الداخلي تُباع مقابل 390 دولار.

يمكنك شراء الهاتف من المتاجر الإلكترونية المتاحة على نطاق الوطن العربي بالأسعار التالية:

مصر: 19,300 جنيه.

الكويت: 120 دينار.

السعودية: 1463 ريال.

الإمارات: 1432 درهم.

قد تختلف الأسعار من متجر إلى آخر، كما أن سعر النسخة 8 رام – 256 روم مختلف عن النسخة 12 رام – 512 روم.

في الأخير قدمنا لكم معلومات مبسطة عن هاتف وموبايل HONOR X9c الذي أثبت قدرته على إبهار الباحثين عن التألق، ومن واقع خبرتنا ننصحكم بشرائه إن كنتم تحبون الهواتف العصوية المتميزة.