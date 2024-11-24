شكرا لاهتمامكم بخبر عن توأم الآيفون .. مواصفات وحش ريلمي Realme GT 6T الجبارة كاميرا احترافية ومعالج قوي وسعر على القد على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – هاتف ريلمي Realme GT 6T طرحته الشركة كنسخة محدثة في السوق المصري بمواصفات قوية، حيث تم تجهيزه بمعالج سناب دراجون 7+ Gen 3، الذي يوفر أداءً مميزًا في الفئة المتوسطة مقارنة بالموبايلات على نفس المستوى، ويأتي الهاتف بشاشة أموليد كيرف فائقة الجودة دقتها 1.5K مع تردد 120 هيرتز وهذه ستكون في منتهى الوضوح، بالإضافة إلى مستوى سطوع عالي يصل إلى 6000 شمعة لتوفير رؤية واضحة تحت أشعة الشمس، ولم تقتصر المزايا على ذلك حيث يتميز ريلمي جي تي 6 تي ببطارية كبيرة بسعة 5500 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع 120 واط، ما يضمن شحنًا سريعًا واستخدامًا مطولًا.

من حيث الكاميرات ومحبي التصوير على وجه الخصوص يتميز الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل مع مثبت بصري لضمان صور واضحة وثابتة، بشكل عام يجمع Realme GT 6T بين الأداء القوي، الشاشة المذهلة، وسرعة الشحن في موبايل واحد فقط، ومع ذلك ينبغي تقييم الهاتف بناءً على احتياجات المستخدم، مثل الأداء العام والكاميرات، لمعرفة ما إذا كان يستحق الشراء مقارنة بالمنافسين، وهذا ما يفعله من خلال توضيح المواصفات بشكل تفصيلي.

مواصفات هاتف Realme GT 6T

قبل أن تتخذ قرار بشراء هذا الهاتف لابد أولا أن تتطلع على إمكانياته ومزاياه والتي حرصنا على عرضها امامك في الجدول التالي:

المواصفات التفاصيل الشاشة AMOLED 6.78 بوصة, 120Hz, HDR10+, Gorilla Glass Victus 2 الأبعاد 162×75.1×8.7 ملم الوزن 191 جرام المعالج Snapdragon 7+ Gen 3 (4nm) الذاكرة 8/12/16GB RAM, 128/256/512GB ROM الكاميرا الخلفية 50MP (OIS) + 8MP (Ultrawide) الكاميرا الأمامية 32MP البطارية 5500mAh, شحن سريع 120W النظام Android 14, Realme UI 5.0 المميزات الأخرى NFC, IR Blaster, 5G, مقاوم للماء والغبار, بصمة في الشاشة, Face Unlock

يتميز الموبايل بتصميم أنيق ويتوفر باللونين الفضي والأخضر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة Realme UI 5.0 لتقديم تجربة مستخدم سلسة وحديثة.

سعر موبايل Realme GT 6T

أولا ضمان الهاتف ضماناً دولياً وهذا خاص بالنسخة مساحة 256 برام 12 جيجا التي وصل سعرها منذ فترة وتحديداً يوم 21 أكتوبر الماضي حوالي 21 الف و800 جنيهاً مصرياً لا غير.