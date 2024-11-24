خطوات القيام بتعديل الإسم في الإقامة بالمملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر

عدن – كتب محمد سعد – قامت المديرية العامة للجوازات بالإعلان عن إمكانية تعديل الاسم في الإقامة بالسعودية، حيث تم اتخاذ هذا القرار برعاية وزارة الداخلية السعودية، وذلك من أجل توفير الوقت وكذلك الجهد على المقيمين والوافدين، وقد أكدت على أن هذه الخدمة يمكن الاستفادة منها من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة منها من خلال منصة أبشر الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات الخاصة بالتأشيرات الزيادة وتجديد جواز السفر وغيرها من الخدمات الأخرى، لكن خلال هذا المقال سوف نوافيكم بخطوات تعديل الاسم في الإقامة بالسعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية، فتابعوا معنا المقال للنهاية.

خطوات تعديل الاسم في الإقامة بالسعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية

يتم تعديل الاسم في الإقامة من خلال منصة أبشر الإلكترونية وذلك من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات الهامة، وهي كتالي:

يتطلب الأمر في البداية الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

ثم بعد ذلك يتم اختيار أبشر أفراد.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى المنصة عن طريق إضافة كلمة المرور واسم المستخدم.

ثم النقر على الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

بعد ذلك اختيار الأحوال المدنية ثم تحديد مركز الطلبات.

ثم تحديد وزارة الداخلية ومنها اختيار السجل المدني.

بعد ذلك تظهر صفحة تحتوي على جميع البيانات الخاصة بالمستخدم هنا يتم تعديل الاسم مع الحرص على أن يكون باللغة الإنجليزية.

ثم يتم إضافة الأوراق المطلوبة ومنها صورة جواز السفر.

وأخيرا يتم النقر على إرسال الطلب بعد أخذ صورة منه.

شروط تعديل الاسم في الإقامة بالسعودية

منصة أبشر الإلكترونية هي منصة حكومية سعودية تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. تم إطلاقها من قبل وزارة الداخلية السعودية لتسهيل الإجراءات الحكومية وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين، وتشمل المنصة مجموعة واسعة من الخدمات التي تغطي عدة قطاعات مثل المرور، الجوازات، الأحوال المدنية، الأمن العام، والعديد من الخدمات الأخرى، وهناك مجموعة من الشروط الهامة الواجب توافرها من أجل الاستفادة من خدمة تعديل الاسم في الإقامة، وهي على النحو التالي: