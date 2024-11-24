نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلتا فيغو ضد برشلونة .. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2024 في المقال التالي

كتب محمد سعد – تُلعب الآن مباراة سلتا فيغو ضد برشلونة في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني، يدخل البرسا هذه المباراة وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 33 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه وهو ريال مدريد، مع العلم أن البرشا لعب مباراة إضافية عن الريال، في المقابل يتواجد نادي سلتا فيجو في المركز 11 برصيد 17 نقطة، وسيسعى هانزي فليك وفريقه إلى العودة إلى نغمة الانتصارات خصوصًا بعد الهزيمة الأخيرة التي تكبدها من ريال سوسيداد قبل التوقف الدولي، نستعرض فيما يلي قنوات برشلونة وسيلتا فيجو ومنصات المتابعة.

موعد مباراة سلتا فيغو ضد برشلونة

ستُقام مباراة Celta Vigo vs Barcelona على ملعب بالايدوس الذي يتسع لأكثر من 31 ألف متفرج، والذي استضاف مباريات كأس العالم 1982، وفيما يلي توقيت بداية المباراة في الدول العربية:

9:00 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

10:00 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والسودان وليبيا.

11:00 مساءً بتوقيت السعودية والعراق وقطر والكويت.

12:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو

ستقوم القنوات والمنصات التالية بإذاعة مباراة سلتا فيغو ضد برشلونة اليوم بتعليق حسن العيدروس في الدوري الإسباني 2024، وهم كالتالي:

beIN SPORTS 1.

منصة beIN CONNECT.

تطبيق TOD.

سيقدم المذيع عبدالعزيز النصر الاستوديو التحليلي الخاص بالمباراة، وسيكون بصحبته محمد أبو تريكة وطارق ذياب.

تشكيل برشلونة الرسمي

تم الإعلان رسميًا عن تشكيلة برشلونة الرسمية التي أعطاها المدرب هانزي فليك الثقة لكي تبدأ مباراة سلتا فيغو ضد برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 اليوم، والتي تشهد العديد من التغييرات بعد أن تأثر الفريق سلبًا بغياب لامين يامال للإصابة، حيث سيشارك رافينيا في مباراة اليوم كجناح أيمن، فيما سيتواجد داني أولمو في الجهة اليسرى، وفيما يلي التشكيل بالكامل:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

الدفاع: جيرارد مارتن – وإينيجو مارتينيز – مع باو كوبارسي – وجول كوندي.

الوسط: بيدري – ومارك كاسادو – مع جافي.

الهجوم: داني أولمو – ليفاندوفسكي – رافينيا.

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أليخاندرو بالدي، بابلو توري، فيرمين لوبيز، باو فيكتور، فرينكي دي يونج، تشيزني، هيكتور فورت وغيرهم.

من الجدير بالذكر أن فريق سيلتا فيجو لديه بعض اللاعبين الذين سبق لهم اللعب لصالح البلوجرانا، وسيشاركوا في مباراة اليوم، ألا وهم ماركوس ألونسو، وأوسكار مينجويزا.