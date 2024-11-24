شكرا لاهتمامكم بخبر عن الإثارة حاضرة .. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2024-2025 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تتجه أنظار عشاق البلوغرانا سهرة اليوم إلى مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في إطار الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم لا ليجا موسم 2024-2025، ويسعى النادي الكاتالوني لاستكمال سلسلة انتصاراته، والانفراد بصدارة الدوري بفارق مريح عن غريمه التقليدي ريال مدريد، حيث يمتلك البارسا حالياً 33 نقطة، من جهته فإن المضيف سلتا فيغو يسعى إلى تحسين مركزه الحادي عشر، والاقتراب أكثر من المراكز الأوروبية، ولكن مهمته تبدو معقدة أمام المتصدر الذي يظهر بمستوى لافت ومختلف عن المواسم الماضية.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

من المقرر أن تنطلق هذه المباراة اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، وذلك على ملعب بالايدوس معقل “السلتا”، أما عن توقيت بداية المواجهة فهذا ما تجدونه في القائمة التالية:

توقيت جرينتش: 08:00 م.

دول المغرب العربي: 09:00 م.

إسبانيا، وعموم دول وسط أوروبا – مصر – لبنان: 10:00 م.

الكويت – السعودية – الأردن – سوريا – قطر – العراق – تركيا: 11:00.

سلطنة عمان – الإمارات العربية المتحدة: 12:00 منتصف الليل.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونه وسلتا فيغو

نظراً للجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها النادي الكاتالوني، فإن العديد من القنوات ستقوم ببث هذه المبارة عبر شاشتها، وأبرز هذه القنوات:

beIN Sports HD 1.

Setanta Sports 2 Eurasia HD.

TV 2 Sport Dan.

Eleven Sports 1 HD.

DAZN Eleven 1 Portugal.

Match! TV تبث مباراة برشلونة وسيلتا فيجو مجاناً.

DAZN 1 Bar Deutsch HD.

Spiler 2 TV.

Premier Sports 2 HD.

S Sport 1 HD.

SuperSport LaLiga HD.

Arena Sport 3 HD BiH.

TV2 Sport 1 Norge.

SuperSport Maximo 1.

beIN Sports FR HD 3.

Match Football 2.

Digi Sport 3 HD Romania.

SuperSport HD 2 alb.

Arena Sport 1 HD Croatia.

معلق مباراة برشلونة وسيلتا فيجو

بشكل مسبق أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن هوية معلق هذه المواجهة، وهو المعلق المتألق حسن العيدروس، الذي سيزيد بدون أدنى شك من إثارة المباراة المنتظرة لعشاق البارسا، والكرة الإسبانية عموماً.

تردد Match! TV قناة المفتوحة

تبث هذه القناة الروسية مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بصورة مجانية عبر شاشتها، والتي يمكنكم استقبالها من خلال القيم التالية:

القمر الصناعي: Yamal 102.

الجهة: 89.8 شرق.

التردد: 4026.

الاستقطاب: يسار.

الترميز: 14940.

تصحيح الخطأ: 3/4.

المواجهات السابقة بين برشلونة وسيلتا فيجو

جمعت الناديين 81 مواجهة سابقة، وتشير إحصائيات هذه المباريات إلى:

فوز البارسا في 43 مناسبة.

التعادل في 19 مواجهة.

بينما استطاع سلتا الفوز في 19 مباراة كذلك.

تشكيلة برشلونة أمام سلتا فيجو

قرر الألماني هانز فليك الاعتماد على الأسماء التالية في مباراة برشلونة وسيلتا فيجو: