موعد بداية ونهاية الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 وقرارات جديدة!

عدن – كتب محمد سعد – أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً عن تفاصيل انطلاق وختام موسم 2025-2026، مؤكدة استمرار التزامها بالتنظيم الدقيق والتخطيط المثالي الذي يجذب ملايين المتابعين حول العالم، لتعلن بهذا بدء رحلة جديدة من الإثارة والتحدي الغير عادي، ومع تقليد إقامة جميع المباريات في الجولة الأخيرة في وقت موحد، سيكون الموسم المقبل على موعد مع منافسات لا تعرف سوى القوة والتشويق، حيث سيتبارى عمالقة الدوري الإنجليزي على صدارة الدوري حتى اللحظة الأخيرة كما اعتدنا من البطولة الأقوى والأفضل في أوروبا والعالم بلا شك.

ينطلق موسم 2025-2026 من الدوري الإنجليزي في تاريخ يوم السبت 16 أغسطس 2025، في موعد منتظر من عشاق كرة القدم الذين سيشهدون تنافساً جديداً بين الأندية الطامحة لتحقيق المجد، أما ختام الدوري، فقد تقرر أن يكون يوم الأحد 24 مايو 2026، حيث ستقام جميع مباريات الجولة الأخيرة في توقيت موحد، كعادة الدوري الإنجليزي الممتاز للحفاظ على عنصر الإثارة حتى اللحظة الأخيرة.

قرارات جديدة:

وفي خطوة استثنائية هذا الموسم، أعلنت الرابطة عن عدم إقامة أي مباريات يوم 24 ديسمبر، لتمنح اللاعبين والمدربين فرصة للاستمتاع بعطلة أعياد الميلاد مع عائلاتهم، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة تعديلات تهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين متطلبات الموسم المكثف وراحة اللاعبين.

وبالنسبة لمجريات الموسم الحالي، فقد وصل الدوري إلى الجولة الحادية عشر، حيث تمكن نادي ليفربول من اعتلاء الصدارة برصيد 28 نقطة، مما يشير إلى موسم مليء بالمفاجآت والأداء الاستثنائي، ومع بقاء المنافسة محتدمة بين كبار الأندية الإنجليزية، يترقب الجميع النهاية المثيرة للموسم الحالي قبل الانطلاق في الموسم الجديد.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2025 قبل الجولة الثانية عشر

وفي آخر تحديث لترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، يتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، محققاً بداية قوية في الموسم، يليه في المركز الثاني مانشستر سيتي بفارق خمس نقاط، حيث جمع 23 نقطة، بينما يشترك في المركز الثالث كل من تشيلسي وآرسنال ونوتينغهام فورست وبرايتون، حيث يمتلك كل منهم 19 نقطة، مما يعكس مدى التنافس المحتدم بين هذه الأندية.

أما في أسفل الجدول، فيأتي ساوثهامبتون في المركز الأخير برصيد 4 نقاط، بينما يسبقه في الترتيب وولفرهامبتون بـ 6 نقاط وكريستال بالاس بـ 7 نقاط، في الوقت الذي تجد فيه الفرق الأخرى مثل إيفرتون وليستر سيتي في مراكز متأخرة برصيد 10 نقاط لكل منهما.