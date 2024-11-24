سيارات رينو لوجان 2010 ارخص سيارة عائلية اقتصادية مستعملة بالاسواق

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كتب محمد سعد – تعد سيارة رينو لوجان 2010 واحدة من السيارات التي لاقت شهرة واسعة في السوق المصري والعالمي بفضل ما تقدمه من مزيج متوازن بين الأداء الممتاز والسعر المعقول، منذ إطلاقها أثبتت لوجان 2010 مكانتها كإحدى السيارات الموثوقة والعملية، مما جعلها خيار مفضل للعديد من المستخدمين الذين يبحثون عن سيارة اقتصادية وذات جودة عالية في فئتها.

سيارات مستعملة بالاسواق بارخص الاسعار

تعد رينو لوجان 2010 من السيارات الاقتصادية التي تتمتع بمزيج جيد من الأداء والتصميم والاعتمادية إذا كنت تبحث عن سيارة مستعملة بسعر مناسب وتكلفة صيانة منخفضة، فإن رينو لوجان 2010 تعد خيار ممتاز سواء كنت تستخدمها للاستخدام اليومي أو كسيارة عائلية، فإنها توفر لك توازن جيد بين الراحة، والأداء، والتكلفة، سنتعرف الآن على التصميم الخارجي:

من حيث التصميم، تتميز رينو لوجان 2010 بشكلها الخارجي البسيط والمناسب لمختلف الأذواق.

يمكن ملاحظة الخطوط الواضحة التي تعكس طابع السيارة المتين والعملي.

توفر السيارة مساحة كبيرة نسبي مقارنة بالسيارات الأخرى في فئتها، مما يجعلها مناسبة للعائلات.

تأتي السيارة في نسخ تحتوي على مصابيح أمامية أنيقة وأسطوانات مستديرة، مما يعكس الطابع الفرنسي الأنيق مع الحفاظ على البساطة العملية.

تأتي رينو لوجان 2010 بمحرك سعة 1.6 لتر 4 سلندر، وهو محرك فعال يوفر توازن جيد بين القوة واستهلاك الوقود.

ينتج المحرك حوالي 105 حصان، وهو ما يضمن أدا مقبول في مصر وعلى الطرق السريعة.

تتميز لوجان 2010 بتوفيرها للوقود بشكل جيد مقارنة بسيارات أخرى في فئتها، مما يجعلها خيار اقتصادي للغاية للقيادة اليومية.

الراحة والتجهيزات الداخلية في السياره لوجان موديل 2010

تتميز المقصورة الداخلية في لوجان 2010 بمساحة واسعة، حيث توفر راحة كبيرة للركاب في الأمام والخلف.

تحتوي السيارة على مقاعد مريحة وتكنولوجيا ترفيهية محدودة ولكنها تكفي لتلبية احتياجات السائق والركاب.

تحتوي النسخ العليا من السيارة على نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، بالإضافة إلى مساحات تخزين عملية ومتعددة.

التصميم الداخلي بسيط ولكنه يوفر وظائف عملية تضمن راحة الاستخدام اليومي.

مواصفات السياره لوجان موديل 2010 مستعمل

تعد السلامة من أولويات رينو لوجان 2010، حيث تأتي السيارة مزودة بالعديد من تجهيزات السلامة الأساسية سنعرضها لكم الآن:

الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية. نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS). نظام توزيع القوة عند الفرامل (EBD). هذه التجهيزات تساهم في رفع مستوى الأمان في السيارة. سواء أثناء القيادة في المدينة أو على الطرق السريعة.

أسعار وصيانة رينو لوجان 2010 مستعملة في مصر

أسعار وصيانة رينو لوجان 2010 مستعملة في السوق المصري، يمكن العثور على سيارة رينو لوجان 2010 مستعملة بأسعار متفاوتة بناء على حالتها واستخداماتها السابقة، وفي العادة ما تتراوح الأسعار ما بين 150,000 و 180,000 جنيه مصري، لكن يمكن أن تتغير هذه الأسعار بناء على عدة عوامل مثل المسافة المقطوعة وصحة المحرك؛ أما من ناحية الصيانة، فإن رينو لوجان 2010 تتمتع بسمعة جيدة في هذا الصدد، وقطع غيارها متوفرة بأسعار معقولة، مما يجعلها خيار اقتصادي من حيث الصيانة الدورية.

رينو داستر 2018 اقتصادية متعددة الاستخدامات

تعد سيارة رينو داستر 2018 واحدة من أكثر السيارات الاقتصادية متعددة الاستخدامات (SUV) جاذبية في السوق، حيث تجمع بين الأداء القوي، التصميم العصري، والقدرة على تحمل أصعب الظروف بتكلفة معقولة أثبتت رينو داستر على مر السنوات أنها الخيار الأمثل للعائلات والأفراد الباحثين عن سيارة تقدم قيمة مقابل المال، دون المساومة على الجودة أو الأداء.

التصميم الخارجي

تميزت رينو داستر 2018 بتصميم خارجي محسن يعكس الطابع العملي والجريء.

تمتاز السيارة بمقدمة أعيد تصميمها، مع شبكة أمامية عريضة وشعار رينو المميز بحجم بارز.

المصابيح الأمامية مزودة بتقنية LED مع تصميم عصري يمنح السيارة مظهر قوي.

تم تحسين المظهر الجانبي بإضافة قضبان سقف ديناميكية، وعجلات رياضية بقياس 16 أو 17 إنش، مما يعزز الطابع الرياضي للسيارة ويجعلها مناسبة للطرق الوعرة والمدن على حد سواء.

على الرغم من كونها سيارة اقتصادية، إلا أن داستر 2018 تتميز بمقصورة داخلية مريحة وعملية.

تم استخدام مواد عالية الجودة لتوفير تجربة راقية للركاب، مع مساحة داخلية واسعة تلبي احتياجات العائلات والأفراد.

توفر السيارة نظام ترفيه متقدم يشمل شاشة لمس بقياس 7 بوصات تدعم الاتصال عبر البلوتوث وميزة الملاحة GPS.

كما تم تحسين عزل الصوت داخل المقصورة لتوفير تجربة قيادة هادئة حتى على الطرق الوعرة.

تتوفر رينو داستر 2018 بمحركات متعددة تناسب مختلف الاحتياجات.

تشمل الخيارات محرك بنزين بسعة 1.6 لتر وآخر بسعة 2.0 لتر، بالإضافة إلى محرك ديزل اقتصادي بسعة 1.5 لتر.

تتميز السيارة بنظام دفع أمامي أو رباعي حسب الفئة، مما يجعلها مناسبة للتضاريس المختلفة.

ناقل الحركة يأتي بخيار يدوي أو أوتوماتيكي، مع تحسينات على الكفاءة في استهلاك الوقود، حيث يبلغ معدل استهلاك الوقود حوالي 7-8 لتر لكل 100 كيلومتر.

أسعار السياره رينو داستر 2018 في سوق المستعمل

تعرض رينو داستر 2018 المستعملة بأسعار تتراوح بين 250,000 جنيه و 320,000 جنيه تقريبا، حسب الحالة العامة للسيارة وعدد الكيلومترات المقطوعة، يمكن أن تكون هذه الأسعار متغيرة بناء على السوق المحلي وحالة العرض والطلب.