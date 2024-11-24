شكرا لاهتمامكم بخبر عن تعرف على مزايا ومواصفات سيارة هيونداي النترا 2016 وسعرها في سوق المستعمل على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – سيارة هيونداي النترا 2016 تعبر واحدة من السيارات المدمجة الأكثر شعبية في فئتها، حيث تجمع بين التصميم الأنيق، والراحة الداخلية، والأداء الجيد، مع مجموعة من التجهيزات المميزة، وتعتبر هذه السيارة خياراً مفضلاً للكثير من المستخدمين بفضل قيمتها الجيدة مقابل السعر، إضافة إلى ما توفره من مزايا أمان وتقنيات متقدمة.

تتميز هيونداي النترا 2016 بتصميم خارجي عصري وجذاب، مع خطوط ديناميكية تمنحها مظهراً رياضياً، وومن أبرز المواصفات الخارجية:

تحتوي على شبكة تهوية أمامية عريضة مع مصابيح أمامية حادة، مما يعطيها مظهراً جريئاً.

كما تتمتع السيارة بخطوط انسيابية تمنحها مظهراً أكثر رشاقة وديناميكية، إضافة إلى عجلات معدنية قياس 15 أو 16 أو 17 بوصة حسب الفئة.

تم تصميم الجزء الخلفي ليبدو أنيقاً، مع مصابيح خلفية بتقنية LED والتي تساهم في تحسين الرؤية، بالإضافة إلى سقف بانورامي في بعض الفئات.

المواصفات الداخلية ل هيونداي النترا 2016

تتميز هيونداي النترا 2016 بمقصورة داخلية تتسم بالرحابة والراحة، مع استخدام مواد ذات جودة عالية تجعلها تبدو أكثر فخامة. من أبرز المميزات:

تتمتع السيارة بتصميم عصري مع لوحة عدادات مدمجة بشكل أنيق وكونسول وسطي سهل الاستخدام، كما أن المقاعد تأتي مغطاة بجلد. توفر النترا 2016 مساحة واسعة للركاب في الأمام والخلف، بالإضافة إلى سعة صندوق الأمتعة التي تبلغ حوالي 402 لتر، مما يجعلها عملية للسفر والتنقل. تضم السيارة شاشة لمسية قياس 7 بوصات، تدعم الاتصال بـ Bluetooth و USB، بالإضافة إلى نظام صوتي ممتاز، ونظام ملاحة في بعض الفئات، كما يوجد خيار للتحكم في السرعة من خلال عجلة القيادة.

الأداء والمحرك لسيارة هيونداي النترا

تأتي هيونداي النترا 2016 مع خيارات متعددة للمحركات، لكن المحرك الأكثر شيوعاً هو محرك 1.8 لتر بأربع أسطوانات، والذي يولد قوة تصل إلى 145 حصانًا، ويمكن هذا المحرك السيارة من التسارع بشكل جيد مع أداء ممتاز على الطرق السريعة، كما أن استهلاك الوقود يعتبر منخفضًا، والآن نتعرف على مزايا وخصائص المحرك:-

محرك 1.8 لتر، 145 حصان، كما يأتي بنظام ناقل حركة يدوي أو اوتوماتيكي 6 سرعات، واستهلاك الوقود حوالي 7.6 لتر لكل 100 كم في الطرق المجمعة.

مزايا الأمان في هيونداي النترا 2016

تعد مزايا الأمان أحد أهم النقاط التي تميز هيونداي النترا 2016، حيث تم تجهيزها بمجموعة من الأنظمة المتقدمة لضمان سلامة السائق والركاب، وأبرز أنظمة الأمان تشمل:

تحتوي السيارة على مكابح مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني لقوة المكابح EBD، مما يحسن من أداء المكابح في ظروف الطرق الزلقة.

كما تم تجهيز النترا بـ 6 وسائد هوائية في كافة الفئات، تشمل الوسائد الأمامية والجانبية ووسائد ستائرية.

نظام مراقبة ضغط الإطارات، يساعد في الحفاظ على الضغط المثالي للإطارات، مما يزيد من استقرار السيارة.

نظام الثبات الإلكتروني ESC يحسن من قدرة السيارة على الثبات في المنعطفات، ويساعد في تجنب الانزلاق.

سعر هيونداي النترا 2016 في سوق المستعمل

تعتبر هيونداي النترا 2016 من السيارات التي توفر مزيجاً جيداً من الأناقة، الأداء المتميز، والتقنيات المتطورة.، كما أن مزايا الأمان المتقدمة تجعل منها خيارًا مثاليًا للعائلات والأفراد على حد سواء. مع تصميمها العصري وخصائصها العملية، تبقى النترا 2016 خياراً رائعاً في سوق السيارات المستعملة، ويتراوح سعرها ما بين 650.000 إلى 750.000 جنيه مصري، كما تختلف الأسعار حسب عدد الكيلومترات المقطوعة والحالة العامة للسيارة.

المواصفات الداخلية للسيارة