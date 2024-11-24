ارخص سيارات مستعملة في الاسواق المصرية بداية من 60 الف جنيه

عدن – كتب محمد سعد – تعتبر السيارات المستعملة في مصر خيار مفضل للكثير من الأفراد الذين يسعون لشراء سيارة بأسعار معقولة مقارنة بالسيارات الجديدة، بالخصوص في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها السوق المصري، في هذا المقال سنعرض أبرز السيارات المستعملة التي يمكن الحصول عليها في مصر بأسعار تبدأ من 60 ألف جنيه من “هيونداي فيرنا” إلى “تويوتا ياريس”، حيث يتيح السوق المصري مجموعة واسعة من الخيارات تتناسب مع مختلف احتياجات المشترين والميزانيات ومن المهم التأكد من فحص السيارة جيدًا، والتحقق من الأوراق القانونية، ومقارنة الأسعار لضمان الحصول على صفقة جيدة.

سيارة “هيونداي فيرنا” 2007-2012 بداية من 60 الف جنيه

تعد “هيونداي فيرنا” واحدة من السيارات المستعملة الأكثر شهرة في مصر بفضل قوتها في الأداء، وكذلك كفاءتها في استهلاك الوقود، تتراوح أسعارها في السوق المصري بين 60 ألف و 90 ألف جنيه، بحسب حالة السيارة والسنة الإنتاجية.

مميزات هيونداي فيرنا 2007-2012

محرك 1.6 لتر يوفر أداء جيداً.

قطع غيار متوفرة وبأسعار معقولة.

توفر السيارة على صعيد السوق المصري في مختلف المدن.

التصميم قد يبدو قديم بالنسبة للبعض.

مستوى التجهيزات الداخلية محدود مقارنة بالمنافسين.

سيارة “تويوتا ياريس” 2008-2012

تتميز “تويوتا ياريس” بتصميمها العصري وأدائها المتميز. تأتي بسعر يبدأ من 60 ألف جنيه لنسخ الموديلات القديمة. على الرغم من كونها صغيرة الحجم، إلا أنها تقدم تجربة قيادة مريحة واقتصادية. سمعة تويوتا في الاعتمادية طويلة الأمد. محرك اقتصادي في استهلاك الوقود. تصميم عصري مناسب للمدينة. المساحة الداخلية قد تكون ضيقة لبعض العائلات. الأسعار قد تكون مرتفعة قليلا مقارنة بمنافسين آخرين.

سيارة “شيفروليه أفيو” 2009-2013

تعتبر “شيفروليه أفيو” من السيارات الاقتصادية التي تلقى إقبال في السوق المصري:

يتراوح سعرها من 60 إلى 85 ألف جنيه، وتعتمد على محرك صغير يستهلك وقود بكفاءة.

سعر مناسب جداً بالمقارنة مع المواصفات، توفير قطع الغيار.

حجم مناسب للقيادة في المدن.

الأداء في الطرق السريعة قد يكون أقل من المتوقع.

مستويات الراحة والتجهيزات أقل من بعض المنافسين.

سيارة “رينو لوجان” 2008-2012

تعد “رينو لوجان” واحدة من السيارات الاقتصادية الشهيرة في السوق المصري. حيث يبدأ سعرها من 60 ألف جنيه، وقد تصل إلى 90 ألف جنيه حسب الحالة والموديل. محرك قوي مقارنة بحجم السيارة. راحة كبيرة أثناء القيادة لمسافات طويلة. أسعار مناسبة للشراء والصيانة. قطع الغيار قد تكون أغلى مقارنة ببعض العلامات التجارية الأخرى.

سيارة “نيسان صني” 2010-2014

تعتبر “نيسان صني” من السيارات الشهيرة في مصر بفضل قدرتها على التكيف مع ظروف الطرق المصرية.

تتراوح أسعارها من 65 ألف إلى 90 ألف جنيه حسب السنة والحالة.

أداء محرك جيد واقتصادي في استهلاك الوقود.

توفر قطع الغيار بأسعار معقولة، سهولة في القيادة.

حجم السيارة قد يكون مميز للعائلات الكبيرة.

سيارة “ماتيز” 2006-2012

إذا كنت تبحث عن سيارة صغيرة الحجم بسعر اقتصادي، فإن “ماتيز” تقدم خيار ممتاز يبدأ سعرها من 60 ألف جنيه؛ السيارة مثالية للقيادة داخل المدينة وفي الطرق الضيقة، استهلاك منخفض للوقود، سهولة في التحكم والحركة في الزحام، سعر شراء منخفض جدًا.