نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجمعة البيضاء 2024 جوالات لولو السعودية وأقوى تخفيضات الإلكترونيات حتى 2 ديسمبر في المقال التالي

كتب محمد سعد – أضخم تخفيضات متاجر المملكة تجدونها في عروض الجمعة البيضاء 2024، خاصةً وأن العروض متاحة على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، فيوفر لكم هايبر لولو ماركت مجموعة من الجوالات من كل ماركة، لتكون فترة التسوق المخفضة في هايبر لولو بدءًا من 24 نوفمبر 2024 وحتى 2 ديسمبر، أي أن الخصومات مستمرة لفترة طويلة، لتتيح لك التمتع بالعرض المذهل والحصول على جوال جديد أو جهاز الكتروني مفضل لديك.

دومً ما يقدم هايبر لولو أسعار مذهلة، سواء في العروض الأسبوعية على مختلف المنتجات، أو عروض في الأعياد والمناسبات وخلال مواسم التسوق التي تعد فرصة مذهلة لشراء المنتجات المتنوعة، ومنها فترة عروض الجمعة البيضاء 2024، ونجد مجموعة من الجوالات في الفئة الاقتصادية للغاية، ونقدمها لكم مع المواصفات والسعر في لولو ماركت السعودية.

شاومي ريدمي 13 سعة تخزين 128 جيجابايت مع 6 جيجا رام، بسعر 549 ريال، وتحصل على قسيمة شراء بقيمة 50 ريال، أو الجوال مع 8 جيجا رام، وأيضًا 256 جيجابايت، بسعر 649 ريال.

سامسونج A16 به 4 جيجا رام، سعة تخزين 128 جيجابايت، بطارية 5000 مللي امبير، بسعر 699 ريال.

سامسونج جالكسي A06 سعة تخزين 128 جيجابايت، مع 4 جيجا رام، بسعر 439 ريال.

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عروض الإلكترونيات الجمعة البيضاء 2024

لا يفوتكم شراء إلكترونيات هواوي الرائعة، وخاصةً الساعات الذكية إصدار هواوي GT 5، لتتمكن من اختيار لونها ومن ثم الحصول على سماعة هواوي كهدية مجانية بدلًا من شرائها بسعر 349 ريال، ونعرض لكم المزيد من الإلكترونيات في عروض الجمعة البيضاء 2024 هايبر لولو.

ساعة هواوي GT 5 باللون الأسود والبني بسعر 899 ريال، أو باللون الأزرق بسعر 949 ريال، مع هواوي FreeBuds 5i هدية.

هواوي Watch GT 5 Pro باللون الأسود بسعر 1299 ريال، أو تيتانيوم بسعر 1599 ريال، مع سماعة هواوي هدية.

تخفيضات الجمعة البيضاء

خصومات لولو السعودية

تخفيضات لولو السعودية الجمعة البيضاء

لمحبي الألعاب لا تفوت فرصة اقتناء لابتوب الألعاب من لينوفو، الذي يحتوي على مواصفات وامكانيات عالية، بدءًا من 16 جيجا رام، مع معالج انتل كور آي 7، بالإضافة إلى سعة تخزين 512 جيجابايت، من نوع SSD، ويتوافر أيضًا بلايستيشن 5 وأكثر من لابتوب من ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024.