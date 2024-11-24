منها صانعة ساندوتش كولين 750 واط ومحضر قهوة بأقل الأسعار .. فرصة ذهبية العثيم يقدم مجموعة من أقوى العروض على الأجهزة الكهربائية هتغنيكي من الخادمة
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عدن – محمد سعد – العثيم اسم غني عن التعريف ويشتهر بتقديم كافة المنتجات بجودة من أفضل ما يكون، ولا يتوقف عن كون منتجاته متميزة بل يقوم العثيم من وقت لآخر بإطلاق مجموعة من العروض الجبارة الغير قابلة للمنافسة، والتي يتهافت عليها الكثيرون لاستغلالها في شراء كافة متطلباتهم ومستلزماتهم الشخصية، وفي هذه الأيام تم الإعلان عن خصومات حصرية غير مسبوقة على كافة الأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها وتستمر هذه العروض حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 نوفمبر 2024.
صور العروض المقدمة من العثيم على الأجهزة الكهربائية
يمكنك الاطلاع على كافه اجهزه عروض العثيم الكهربائية على هذا النحو
أهم العروض المقدمة من العثيم على الأجهزة الكهربائية
عروض العثيم من أقوى الفرص المقدمة لجميع المواطنين في المملكة والتي يجب استغلالها بالشكل المطلوب وقد جاءت هذه العروض على النحو التالي:
- خصم قوي وجبار على مطحنة قهوة جي في سي وسعر الخصم 35 ريال سعودي بعد أن كان سعرها 45 ريال سعودي قبل الخصم.
- سعر غلاية ماء كولين زجاج 1.7 لتر قبل الخصم 69 ريال سعودي ولكن جاءت في هذا العرض بخصم قيمته 55 ريال سعودي.
- من أفضل الخصومات المميزة التي جاءت في هذه العروض عرض مكواة كينوود بخار التي جاءت بسعر 75 ريال سعودي فضلا عن شرائها في الأيام العادية بسعر 119 ريال سعودي.
- يوجد عرض قوي على مكنسة كيون بدون كيس والتي جاءت بتخفيض تصل قيمته 239 ريال سعودي بدلا من 265 ريال سعودي.
- تم تقديم عرض على ميكرويف كليك أون 20 لتر بخصم 259 ريال سعودي بدل من شرائه بسعر 299.95 ريال سعودي.
- مكواة كليك أون جاف من ضمن الأجهزة التي يوجد عليها طلب بشكل أكبر ولذلك تم تقديم عرض عليها تصل قيمته 55 ريال سعودي بدل من 79 ريال سعودي.
- السعر الخاص بمكنسة كليك أون كهربائية في العرض هي 149 ريال سعودي في حين أن سعرها قبل الخصم كان 174.95 ريال سعودي.
- نظرا لحلول فصل الشتاء من الأجهزة التي يوجد عليها طلب كثير هي الدفايات حيث جاء عرض على دفاية كوولين كهربائي بخصم 85 ريال سعودي بدل سعر 119 ريال سعودي.
- يوجد تخفيض على دفاية دوتس تصل قيمة هذا التخفيض 135 ريال سعودي عوضا عن شرائها بسعر 199.95 ريال سعودي.
- من الأجهزة التي يرغب الجميع في معرفة ما إذا كان عليها عرض أم لا هي صانعة ساندوتش كولين 750 واط والتي جاءت بتخفيض يصل إلى 59 ريال سعودي بدل من القيام بشرائها ب 119 ريال سعودي.