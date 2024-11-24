تخفيضات الجمعة البيضاء تصل إلى 50% على الأجهزة الإلكترونية والمنزلية في اكسترا السعودية
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عدن – كتب محمد سعد – يعتبر متجر اكسترا واحد من أضخم المتاجر الإلكترونية في الشرق الأوسط حيث يقدم مجموعة واسعة من المنتجات منها الأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية التي تعود إلى أكبر العلامات التجارية الشهيرة، كما يوفر المتجر أيضا مجموعة من مستلزمات الحيوانات الأليفة والعديد من المستلزمات المنزلية، كما يوفر باقة متنوعة من العروض المميزة والخصومات التي تصل إلى 50٪ وتتعدد التخفيضات في مختلف المراسم بالإضافة إلى أكواد الخصم التي يقدمها على مختلف المنتجات، وسوف نذكر لكم بعض من هذه العروض خلال السطور القليلة القادمة.
عروض متجر اكسترا
يوفر متجر اكسترا مجموعة مميزة من العروض الحصرية في مختلف الأقسام ومن أهمها ما يلي:
- العرض الأول، هاتف أبل أيفون 15 برو ماكس، مزود ب 5 جي، هذا بالإضافة إلى أنه 6.7 بوصة، ومزود ب 256 جيجا، مصنوع من أجود الخامات وهو تيتانيوم طبيعي، ومقدم مع ضمان ضد الكسر ومقدم بخصم حوالى 800 ريال سعودي، وويبلغ سعره بعد الخصم حوالي 4899 ريال سعودي.
- العرض الثاني، هاتف من ماركة أبل أيفون 15 برو، حوالي 6.1 بوصة، مزود ب حوالي 128 جيجا، وضمان لمدة عام ضد الكسر، كما أنه ينتمي إلى الجيل الخامس، يقدم بسعر أكثر من رائع وهو 3899 ريال سعودي، أي بخصم حوالى 800 ريال عن السعر الأصلي.
عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية
تتنوع العروض التي يقدمها متجر اكسترا خاصة في قسم الأجهزة الكهربائية ومن أهمها ما يلي:
- العرض الأول، ثلاجة من ماركة بلت ان، ميديا، 8.5 قدم، ومتوفرة باللون الأبيض متوفرة بسعر 2499 ريال سعودي، أما اللون الذهبي منها فيوجد بسعر 2374 ريال سعودي،وكما تصل نسبة الخصم في كلاهما أكثر من 42٪.
- العرض الثاني، غسالة من نوع كلاس برو حيث تحتوي على 15 برنامج، ومتوفرة باللون الأبيض، كما أنها تعبئة أمامية مقزمريخضم حوالي 500 ريال سعودي، حيث يبلغ سعرها داخل العرض 1199 ريال سعودي.
- كما متواجد تخفيض الآن على كرسي استرخاء مع خاصيتي الدوران واللهتوار، هوميز لونه رمادي غامق بسعر 799 ريال سعودي حيث كان سعره قبل العرض 1.439 ريال سعودي بادر بالحصول على العرض ووفر 640 ريال.
- متاح الآن ولفترة محدودة عرض على. هاتف سامسونج جالاكسي اس 23 اف اي 5 جي 128 جيجا لونه رمادي بسعر1599 ريال سعودي.
- متواجد الان تخفيض بمناسبة الجمعه البيضاء بداخل فروع اكسترا على كاميرا أمامية بوتسلاب عالية الدقة والجودة لونها الخارجي اسود سعرها بداخل العرض 129 ريال سعودي حيث يتوافر عليها تخفيض يصلىالى 47%.
- كم متاح ايضا عرض على كاميرا ذكية داخلية ايزفر سي 6 دبليو بسعر 199 ريال سعودي.
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