تخفيضات الجمعة البيضاء تصل إلى 50% على الأجهزة الإلكترونية والمنزلية في اكسترا السعودية

عدن – كتب محمد سعد – يعتبر متجر اكسترا واحد من أضخم المتاجر الإلكترونية في الشرق الأوسط حيث يقدم مجموعة واسعة من المنتجات منها الأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية التي تعود إلى أكبر العلامات التجارية الشهيرة، كما يوفر المتجر أيضا مجموعة من مستلزمات الحيوانات الأليفة والعديد من المستلزمات المنزلية، كما يوفر باقة متنوعة من العروض المميزة والخصومات التي تصل إلى 50٪ وتتعدد التخفيضات في مختلف المراسم بالإضافة إلى أكواد الخصم التي يقدمها على مختلف المنتجات، وسوف نذكر لكم بعض من هذه العروض خلال السطور القليلة القادمة.

عروض متجر اكسترا

يوفر متجر اكسترا مجموعة مميزة من العروض الحصرية في مختلف الأقسام ومن أهمها ما يلي:

العرض الأول، هاتف أبل أيفون 15 برو ماكس، مزود ب 5 جي، هذا بالإضافة إلى أنه 6.7 بوصة، ومزود ب 256 جيجا، مصنوع من أجود الخامات وهو تيتانيوم طبيعي، ومقدم مع ضمان ضد الكسر ومقدم بخصم حوالى 800 ريال سعودي، وويبلغ سعره بعد الخصم حوالي 4899 ريال سعودي.

العرض الثاني، هاتف من ماركة أبل أيفون 15 برو، حوالي 6.1 بوصة، مزود ب حوالي 128 جيجا، وضمان لمدة عام ضد الكسر، كما أنه ينتمي إلى الجيل الخامس، يقدم بسعر أكثر من رائع وهو 3899 ريال سعودي، أي بخصم حوالى 800 ريال عن السعر الأصلي.

عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية

تتنوع العروض التي يقدمها متجر اكسترا خاصة في قسم الأجهزة الكهربائية ومن أهمها ما يلي: