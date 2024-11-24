رسمياً .. صرف مرتبات شهر نوفمبر في مصر لعام 2024 وتعرف علي جدول الحد الأدنى للأجور

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً .. صرف مرتبات شهر نوفمبر لعام 2024 وتعرف علي جدول الحد الأدنى للأجور في المقال التالي

كتب محمد سعد – يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر لعام 2024، والذي سوف يتم صرفه على عدة أيام، وفقا لما قررته وزارة المالية، حيث أقرت أنه سوف يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر على مدار 4 أيام متتالية، وتوفير عدة أماكن لصرف الرواتب لتقليل التزاحم، مما جعل الكثير من المواطنين يتساءل حول موعد الصرف وأماكن الصرف المختلفة، وسوف عرض لكم جميع التفاصيل من خلال التالي.

لقد أقرت وزارة المالية بانه سوف يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر لعام 2024 على مدار 4 أيام متتالية عن طريق ماكينات ATM بدءا يوم الأحد القادم الموافق 24 من شهر نوفمبر وتستمر حتى يوم 27 نوفمبر، وسوف يتم صرف المتأخرات يوم 7/10 / 11 من شهر نوفمبر.

ما هي الأماكن الخاصة بصرف المرتبات لشهر نوفمبر

حرصت وزارة المالية على عدم تزاحم المواطنين أثناء صرف مرتبات شهر نوفمبر، فعملت على توفير الكثير من الأماكن التي يتم من خلالها صرف الرواتب وهي:

ماكينات صرف Atm.

البريد المصري.

فروع البنوك المختلفة بجميع المحفظات.

قيمة الحد الأدنى للأحور لشهر نوفمبر

يتساءل الكثير من المواطنين على قيمة الرواتب الخاصة بهم كحد أدنى، وسوف نوضح لكم قيمة الرواتب وفقا لدرجة الوظيفة من خلال التالي.

الدرجة الممتازة يكون الحد الأدنى للراتب هو 12200 جنيه مصري.

درجة العالية يكون الحد الأدنى للراتب 10200 جنيه مصري.

درجة المدير العام تكون 9200 جنيه مصري.

الدرجة الأولى تكون 8200 جنيه مصري.

تصل رواتب الدرجة الثانية إلى 8000 جنيه مصري.

تكون رواتب الدرجة الثالثة 7500 جنيه مصري.

الدرجة الرابعة تكون 7000 جنيه مصري.

وصلت رواتب الدرجة الخامسة إلى 6500 جنيه مصري.

تكون رواتب الدرجة السادسة 6000 جنيه مصري.

أسباب صرف رواتب المواطنين على مدار 4 أيام وليس يوما واحدا

لقد حرصت وزارة المالية على جعل أيام صرف الرواتب 4 أيام متتالية لعدة أسباب وهي: