شكرا لاهتمامكم بخبر عن شعرك هيكون زي الأميرات .. وصفات طبيعية مجربة لتطويل وتكثيف الشعر في أيام بدون أي مواد كميائية على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يعتبر الحصول على شعر طويل وكثيف من أكثر الأمور التي تسعى إليها العديد من الفتيات، لذلك يزداد الاهتمام بالبحث عن وصفات طبيعية وآمنة لتحقيق هذا الهدف دون الإضرار بفروة الرأس أو الصحة، في هذا المقال نستعرض مجموعة من الوصفات البسيطة التي تعتمد على مكونات طبيعية متوفرة في المنزل، وتساعد في تطويل وتكثيف الشعر بأمان دون تدخل أي مواد كميائية، فتابعونا للتفاصيل.

وصفة خل التفاح لتكثيف الشعر

يعتبر خل التفاح من المواد الطبيعية التي تساهم في تكثيف الشعر ومنعه تساقطه ويمكن استخدام الوصفة كما يلي:

حضري 4 ملاعق كبيرة من خل التفاح، وكوبان من الماء

امزجي خل التفاح مع الماء جيدًا.

اغسلي الشعر بالشامبو أولاً.

استخدمي زجاجة رذاذ لرش خليط خل التفاح على الشعر.

اتركيه لمدة 5 دقائق، ثم اشطفي الشعر جيدًا بالماء.

كرري الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج، حيث أن خل التفاح يعيد التوازن الحمضي لفروة الرأس، يعزز نمو الشعر، ويجعله أكثر صحة ولمعانًا.

وصفة الروزماري لتطويل الشعر

يمكن استخدام وصفة الروزماري أيضاً لتكثيف الشعر وتطويله من خلال استخدام أغصان من الروزماري، وكمية مناسبة من الماء واتباع الخطوات التالية:

انقعي أغصان الروزماري في الماء لفترة كافية.

صبي السائل الناتج في زجاجة رذاذ.

رشي الخليط يوميًا على فروة الرأس والشعر.

اتركيه على الشعر طوال الليل واغسليه في الصباح.

الروزماري يعزز نمو الشعر، يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس، ويقلل من ظهور القشرة.

وصفة جوز الهند والليمون لتطويل الشعر

كما يمكن أيضاً استخدام وصفة جوز الهند والليمون للمساعدة في تطويل الشعر، حيث يساعد زيت جوز الهند على تغذية الشعر وترطيبه، بينما يعزز عصير الليمون من تنظيف فروة الرأس وتقوية جذور الشعر ويمكن استخدامها كما يلي: