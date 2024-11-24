نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعمليها لأولادك واستمتعي بشوربة العدس اللذيذة والمغذية التي تمنحك الدفء والطاقة في أيام الشتاء الباردة في المقال التالي

كتب محمد سعد – شوربة العدس من الأطباق التي لا غنى عنها في فصل الشتاء، فهي تجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، بالإضافة إلى سهولة التحضير. تناسب هذه الشوربة جميع أفراد الأسرة، وتقدم كوجبة متكاملة أو كطبق جانبي مميز، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على طريقة تحضير شوربة العدس اللذيذة بسهولة بمذاق رائع ومفضل، فتابعونا للتفاصيل.

مكونات تحضير شوربة العدس اللذيذة

هناك العديد من المكونات الواجب توافرها لتحضير شوربة العدس في المنزل، وهي كما يلي:

كوب من العدس المغسول والمنقوع لمدة 15 دقيقة.

كما يلزم توافر بصلة متوسطة مفرومة.

حبة بطاطس مقطعة إلى مكعبات.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

رشة بابريكا (اختياري حسب الطلب).

عدد 4 أكواب من مرق الدجاج أو الماء.

عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الكمون.

عدد 2 فص ثوم مهروس.

ثم عدد 2 حبة جزر مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

ملح وفلفل حسب الرغبة وتكون الكمية حسب الرغبة أيضاً.

عصير نصف ليمونة.

خبز محمص أو كزبرة مفرومة للتزيين.

طريقة تحضير شوربة العدس

بعد توافر المكونات السابق ذكرها يمكنك لآن تحضير شوربة العدس بطعم مميز باتباع ما يلي: