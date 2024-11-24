أعمليها لأولادك واستمتعي بشوربة العدس اللذيذة والمغذية التي تمنحك الدفء والطاقة في أيام الشتاء الباردة
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كتب محمد سعد – شوربة العدس من الأطباق التي لا غنى عنها في فصل الشتاء، فهي تجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، بالإضافة إلى سهولة التحضير. تناسب هذه الشوربة جميع أفراد الأسرة، وتقدم كوجبة متكاملة أو كطبق جانبي مميز، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على طريقة تحضير شوربة العدس اللذيذة بسهولة بمذاق رائع ومفضل، فتابعونا للتفاصيل.
مكونات تحضير شوربة العدس اللذيذة
هناك العديد من المكونات الواجب توافرها لتحضير شوربة العدس في المنزل، وهي كما يلي:
- كوب من العدس المغسول والمنقوع لمدة 15 دقيقة.
- كما يلزم توافر بصلة متوسطة مفرومة.
- حبة بطاطس مقطعة إلى مكعبات.
- نصف ملعقة صغيرة من الكركم.
- رشة بابريكا (اختياري حسب الطلب).
- عدد 4 أكواب من مرق الدجاج أو الماء.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- عدد 2 فص ثوم مهروس.
- ثم عدد 2 حبة جزر مقطعة إلى مكعبات صغيرة.
- ملح وفلفل حسب الرغبة وتكون الكمية حسب الرغبة أيضاً.
- عصير نصف ليمونة.
- خبز محمص أو كزبرة مفرومة للتزيين.
طريقة تحضير شوربة العدس
بعد توافر المكونات السابق ذكرها يمكنك لآن تحضير شوربة العدس بطعم مميز باتباع ما يلي:
- في البداية يلزم تسخين زيت الزيتون في قدر على نار متوسطة.
- ثم أضف البصل وقلبه حتى يذبل ويصبح شفافًا.
- بعدها أضف الثوم المهروس والجزر والبطاطس، واستمر في التقليب لمدة 3 دقائق.
- بعد ذلك أضف العدس المنقوع، الكمون، الكركم، والبابريكا، وامزج المكونات جيدًا.
- ثم صب مرق الدجاج أو الماء فوق الخليط، ثم غطِ القدر.
- اترك الشوربة تغلي على نار هادئة لمدة 25-30 دقيقة حتى تنضج جميع المكونات.
- استخدم خلاطًا يدويًا أو كهربائيًا لخلط الشوربة حتى تصبح ناعمة.
- أعد الشوربة إلى النار لتسخن قليلاً، ثم أضف الملح والفلفل حسب الذوق.
- عند التقديم، أضف عصير الليمون ورشة كزبرة أو قدمها مع خبز محمص.
- يلزم الانتباة إلى أنه إذا كنت تفضل قوام الشوربة كثيفًا، قلل مدة الخلط أو أضف المزيد من العدس.
- هذه الشوربة مثالية لتقديمها ساخنة مع إضافة قليل من الكزبرة الطازجة أو شرائح الليمون للحصول على نكهة منعشة.
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