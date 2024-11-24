كيكة الشوكولاتة.. بمكونات من مطبخك وفي 10 دقائق فقط حضري حلوى سهلة وسريعة وطعمها حكاية

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عدن – محمد سعد – كيكة الشوكولاتة من أنواع الحلويات الساحرة والمميزة ذات المذاق الرائع والغني بمذاق الشوكولاتة الداكنة المميزة، حيث أن طريقة عمل كيكة الشوكولاتة لا تختلف كثيراً عن الطرق التقليدية لتحضير الكيك في المنزل حيث أن جميع مكونات الوصفة بسيطة ومتوفرة في كل منزل ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة ومعقدة للتحضير، ولذلك سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة الشوكولاتة المميزة والغنية بطعم الشوكولاتة المذابة بأسهل الطرق والمكونات البسيطة وسوف تقديمها لعائلتك حيث ستنال إعجاب الجميع سواء الصغار أو الكبار لذا تابع معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

مكونات كيكة الشوكولاتة

تعرف على المكونات المطلوبة لعمل وصفة كيكة الشوكولاتة وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزبدة.

كوب من السكر الأبيض.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

ثلاث بيضات.

كوب من الحليب.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقتين من الفانيليا.

صوص الشوكولاتة

كوب من الحليب.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

ربع كوب من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

خطوات التحضير

اتبعي خطوات عمل كيك الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة الرائع والمميز والحصول على ألذ وأطيب حلى وذلك من خلال الخطوات التالية:-