عدن – كتب محمد سعد – دفي ولادك .. طريقة عمل المهلبية التركية (كازان ديبي) بدون فرن بمكونات من بيتك انتشرت في هذه الأيام على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، حلوى تركية لذيذة وهي المهلبية التركية (كازان ديبي) التي تعد من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها بكل سهولة بدون فرن أو عجن، حيث يمكنك تحضيرها في هذه الأحواء الباردة فهي تساعد على التدفئة، فمكوناتها سهلة بسيطة موجودة بكل منزل، وخطوات عملها بسيطة سهلة لا تتعدى بضع دقائق، لنتعرف هنا من خلال موقعنا الكويت الاخباري على طريقة عمل المهلبية التركية (كازان ديبي) بخطواتها السهلة ومقاديرها البسيطة فتابعونا.

مقادير المهلبية التركية كازان ديبي

تعتبر مكونات المهلبية التركية كازان ديبي متوفرة ومتواجدة في كل بيت، حيث يمكن صنعها بكل بساطة وسهولة دون فرن أو تكاليف باهظة، حيث تكون مقادير تحضيرها كما يلي:

¼ 4 أكواب (1060 مل) حليب.

½ 1 كوب (300 جم) سكر أبيض.

¾ كوب زبده.

¾ كوب (110 جم) دقيق.

ملعقة كبيرة (10 جم) نشا.

صفار بيضة واحدة.

3 قطع صغيرة مستكة مطحونة ( اختياري).

2 ملعقة صغيرة حوالي (10 مل) من الفانيليا السائلة.

طريقة عمل المهلبية التركية (كازان ديبي)