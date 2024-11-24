نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البيتي فور الناعم بريحة وطعم زمان وفري فلوسك وحضريه في البيت بأقل التكاليف وأسهل الخطوات في المقال التالي

كتب محمد سعد – تبحث معظم النساء قبل موعد عيد الفطر المبارك عن طريقة عمل أصناف حلويات العيد المختلفة سواء البسكويت أو الكحك أو البيتي فور لتحضيرها لأسرتها بالمنزل بدلا من شرائها بتكلفة عالية وخاصة البيتي فور الناعم لمعرفة كل أسرار طعمه اللذيذ في المحلات وقوامه الناعم الدايب فهو من أكثر الوصفات التي يطلبها الكثيرين في الأعياد والمناسبات لذلك خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة إعداد البيتي فور الناعم بالمنزل والمكونات المطلوبة لنحصل على بيتي فور دايب وناعم مثل الجاهز تماما.

مكونات عمل البيتي فور

بخطوات بسيطة حضري البيتي فور الناعم بكل سهولة بالمنزل باستخدام المكونات المظبوطة التالية:

3 كوب من الدقيق.

رشة من الملح.

كوب من السمنة البلدي.

كوب من السكر البودرة.

2 بيضة كبيرة.

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

ملعقة كبيرة كاكاو.

للتزين:-

مربى.

شكولاتة مذابة.

فورماسيل.

جوز هند.

مكسرات مجروشة.

طريقة التحضير

أولا قومي بخفق كوب من السمنة البلدي الطرية جيدا بالعجان الكهربائي أو بمضرب البيض وبعد أن يصبح لونها فاتح مثل الكريمة.

قومي بإضافة كوب من السكر البودرة واستمري بالضرب حتى يمتزجوا ويصبح قوام الخليط مثل كريمة الخفق.

ضيفي بعد ذلك للخليط بيضتين كبيرتين في درجة حرارة الغرفة وملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة ونستمر بالخفق حتى يختفي البيض تماما.

في النهاية نضيف للخليط 3 كوب من الدقيق بالتدريج ورشة من الملح ونقلب العجين بالراحة حتى تصبح كتلة واحدة متجانسة ومتماسكة فقط وبعدها نوقف عجن.

يمكنك بعدها تقسيم العجينة إلى نصفين وإضافة ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام إلى نصف منهم لتجهيز بيتي فور بالشكولاتة.

بعدها نقوم بتشكيل البيتي فور بكيس حلواني أو بالماكينة المخصصة له بالشكل التي تريدين ثم قومي برص البيتي فور في صاج الخبز المبطن بورقة زبدة.

نضع البيتي فور بفرن مشعل قبل التحضير على 180 درجة لمدة 15 دقيقة حتى يحمر لونه من الأسفل.

اتركي البيتي فور يبرد تماما داخل الصاج ثم قومي بحشو البيتي فور بالمربى وتزينه بالشكولاتة المذابة وأي نوع من المكسرات المجروشة أو جوز الهند أو الفارماسيل حسب زوقك.

طريقة عمل البيتي فور بدون بيض

2 كوب دقيق.

كوب زبدة طرية.

نصف كوب سكر بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة كبيرة نشا.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة حليب.

طريقة التحضير