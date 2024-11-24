شكرا لاهتمامكم بخبر عن بسكويت التمر المقرمش .. بكوب دقيق وبيضة واحدة هتعملي أحلى حلوى سهلة وسريعة وبطعم زي الجاهز على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يعد بسكويت التمر من أشهر أنواع البسكويت المحببة لدى الكبار والصغار فهو يتميز بمذاقه الرائع بالإضافة إلى فوائده العديدة لإحتوائه على التمر الغني بالعناصر الغذائية والسكريات الصحية لذلك سنقدم لكم اليوم أسهل طريقة لعمل بسكويت التمر اللذيذ والشهي وبمكونات متوفرة في كل منزل لتقدميه لأسرتك ولضيوفك بجانب كوب من الشاي الساخن أو فنجان من القهوة اللذيذة.

مكونات تحضير بسكويت التمر

كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من التمر المفروم منزوع النوى.

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر الأبيض.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير بسكويت التمر

قومي بإحضار الكبة الكهربائية وضعي فيها التمر منزوع النواة وفروميه جيدا.

أحضري وعاء كبير وعميق وضعي فيه الزبدة والسكر الأبيض وامزجيهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي حتى تحصلي على قوام كريمي للخليط.

أضيفي إليهم البيضة والفانيليا وامزجيهم جيدا معا حتى تتداخل وتتجانس المكونات.

أحضري وعاء عميق أخر وضيفي فيه الدقيق الأبيض والبيكنج بودر والقرفة الناعمة والملح وقومي بمزجهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

أضيفي خليط الدقيق إلى خليط الزبدة والسكر بالتدريج مع التقليب المستمر بواسطة ملعقة خشبية كبيرة حتى تحصلي على قوام عجينة متماسك.

أضيفي التمر المفروم إلى عجينة البسكويت وقومي بمزجهم جيدا حتى تتداخل وتتجانس المكونات معا جيدا.

أحضري صينية الخبز وضعي فيها ورقة من الزبدة ثم قومي بتقسيم عجينة بسكويت التمر إلى كرات صغيرة الحجم وضعيها في الصينية بشكل متساوي.

قومي بالضغط على كل كرة من البسكويت بواسطة شوكة حتى يأخذ البسكويت شكلا جميلا.

أدخلي صينية بسكويت التمر إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط.

إتركي بسكويت التمر في الفرن لمدة خمسة عشر دقيقة حتى ينضج تماما أو حتى يأخذ لونا ذهبيا.

أخرجي بسكويت التمر من الفرن وإتركيه حتى يبرد تماما ثم يقدم بجانب فنجان من القهوة أو كوب من الشاي الساخن.

طريقة عمل بسكويت التمر بالبرتقال والقرفة

كوب ونصف دقيق.

1/2 كوب زبدة طرية.

نصف كوب سكر بني.

نصف كوب من التمر.

ربع كوب عصير برتقال.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

قشر برتقال مبشور.

طريقة التحضير