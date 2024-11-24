عدن – كتب محمد سعد – كيكة القهوة سريعة بالخلاط بكريمة النسكافية روعة ب 3 بيضات فقط كيكة هشة كيك النسكافيه هو افضل وانسيب اختيار لعشاق القهوة والنسكافية وكل من يرغب في تجربة طعم كيك لذيذ جديد يتناغم معه طعم القهوة وتناوله في الكيك بجانب الشاي أو القهوة وصفة كيك تبهر ضيوفك وتجعلك متميزة دائما في بيت ومطبخك، حيث أن تلك الوصفة مميزة حيث أنها تضيف لمسة راقية إلى مائدتك أمام أسرتك وضيوفك وكل مكوناتها متوفرة لديك وغير معقدة تماما فتابعي معنا وصفة سهلة وبسيطة لعمل كيك نسكافية واستمتعي بصنع حلويات المحلات من صنع يديك.

كيكة القهوة الثلاث بيضات هشة عالية ناجحة ومجربة

يتميز كيك النسكافيه بسهولة تحضيره، حيث يمكنك إعداد مزيج من مكونات بسيطة تتكامل مع نكهة النسكافيه لتحصلي على كيكة رائعة بأقل جهد، يمكنك إضافة طبقة من كريمة القهوة أو تزيينه بالشوكولاتة الداكنة التي تعزز من الطعم لكل عشاق القهوة، لعمل الكيك نحتاج إلى المكونات التالية:

نحتاج إلى عدد ثلاث بيض بدرجة حرارة المطبخ ملعقة صغيرة من الفانيليا ملعقة صغيرة من الخل الأبيض كوب من السكر الأبيض نصف كوب من زيت نباتي نصف كوب من حليب كامل الدسم سائل عدد 2 ملعقة كبيرة من قهوة سريعة الذوبان عدد 2 كوب من دقيق حلويات عدد 2 ملعقة كبيرة من بيكنج بودر ربع ملعقة صغيرة من الملح

تحضير كيكة القهوة بطبقة شوكولاته بالكريمة بالخلاط

في وعاء الخلاط نقوم بإضافة البيض مع الفانيليا وملعقة الخل ونخلط جيداً المكونات في الخلاط ونخفق جيدا حتى يختفي البيض تماماً.

ثم ننزل عليهم بالسكر ونخفق خفق مستمر لمدة خمس دقائق أو حتى يذوب السكر ويختفي تماماً، ثم ننزل عليها بكل من الزيت مع حليب وعدد 2 ملعقة كبيرة من نسكافية ونخلط مرة أخرى.

ونحهز مكونات الكيك السائلة ونخفق حتى يكون مزيج سائل ويفضل تصفيه الخليط لتتاكدي من عدم وجود تكتلات في الخليط.

في وعاء آخر ننخل دقيق مع الملح وبيكنج بودر في وعاء ونقلبهم مع بعضها البعض ثم ننزل بخليط البيض على خليط دقيق ونقلب برفق بالمضرب اليدوي من أسفل لأعلى.

وتجهز صينية الفرن من بايركس وندهن الصينية بالزيت أو نبطنها بورق الزبدة ويصب عليها خليط كيكة النسكافيه، ونترك الكيك جانباً وتجهز الفرن بأن يتم تسخينه على درجة حرارة متوسطة وعندما يسخن الفرن ادخلي الصينية لكي تنضج لمدة نصف ساعة.

وعندما تخرج الكيك من الفرن تغطى بقطعة من قماش نظيفة وتترك حتى تبرد ونصنع بها ثقوب من عود خشبي ويرش عليها القليل من حليب مع ملعقة كبيرة من نسكافية مع ملعقة كبيرة من السكر ونخلط وتصب على وجه الكيك ونجهز كريمة شوكولاته.

لعمل كريمة شوكولاته لتغطية الكيك

نحضر 2 ملعقة كبيرة من كربمة الخفق ملعقة صغيرة من قهوة سريعة الذوبان كوب من حليب كامل الدسم بارد مثلج

ونخفق تلك المكونات مع بعضها البعض جيدا بالمضرب الكهربائي وخفق لمدة خمس دقائق حتى يتكاثف حجمها وتصب كريمة على وجه الكيك ثم يرش على وجه الكريمة برشه من النسكافية وتدخلها الثلاجة لكي تتماسك وتقدم باردة بالهنا والشفا.

طريقة كيكة القهوة بالكراميل لذيذة وسريعة عالية

يمكنك تحضير كيكة القهوة باكثر من وصفة سنجمع لكم تلك الوصفات المميزة التي تصنع في الكافيهات وتقدم باسعار مرتفعة فتابعوا معنا وصفة الكافيهات لكيك القهوة مع كراميل

لتحضير كيك القهوة نحتاج إلى كوب من دقيق نصف كوب من سكر بني أو أبيض ربع كوب من زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة عدد 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ ثلث كوب من حليب كامل الدسم فاتر ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان مذابة في الحليب ملعقة صغيرة بيكنج بودر نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا ملعقة صغيرة فانيليا ربع ملعقة صغيرة من الخل الأبيض

مكونات تحضير صوص كراميل

نحتاج إلى كوب من السكر ربع كوب ماء فاتر نصف كوب من كريمة ثقيلة عدد 2 ملاعق كبيرة زبدة ربع ملعقة صغيرة من الملح

تحضير كيكة قهوة بصوص كراميل

نبدأ بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ونجهز صينية الكيك ويضاف لها زبدة مع القليل من دقيق، أو تبطن بورق الزبدة.

ونجهز خليط الكيك بأن نخفق في وعاء بيضة مع السكر بني ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتى يأخذ المزيج قوام كريمي هش ويكون قوام ثقيل.

ثم ضيفي الزبدة الذائبة واخلطي جيدًا، ثم أضيفي القهوة المذابة في الحليب والفانيليا، وننزل عليهم بالدقيق، البيكنج بودر، وبيكنج صودا بالتدريج وقلبي حتى تتجانس المكونات.

ثم صبي الخليط في القالب المحضر واخبزيه في الفرن لمدة ما بين 20 إلى 25 دقيقة أو حتى ينضج الكيك كما يمكنك اختبار النضج باستخدام عود خشبي.

تبدأ في تحضير صوص كراميل في نار متوسطة الحرارة يضاف الزبدة مع السكر ونتركهم حتى نصل إلى ذوبان السكر ويثقل قوامه الزبدة ويتحول إلى خليط كراميل ناعم انسيابي ذهبي اللون.

ثم نضيف الماء بحذر جدا حركي بسرعة حتى يذوب الخليط ثم نرفع مقلاه من على النار ونقوم بإضافة الكريمة الثقيلة ونقلب تحريك مستمر حتى يتماسك الصوص، ثم أضيفي رشة من الملح، ونترك الكراميل ليبرد قليلاً قبل استخدامه.

بعد أن يبرد الكيك قليلاً، اسكبي عليه صوص الكراميل على سطح الكيك مع توزيعه برفق على سطح الكيك ولابد من توزيعه بالتساوي.

كما يمكن تزيين الكيك بحبيبات شوكولاته مبشور بطعم القهوة أو قطع شوكولاته الملونة الجاهزة لإضافة لمسة جميلة.

ويقدم الكيك للقهوة والكراميل مع إضافة لها الكريمة المخفوقة أو رشة من القرفة لمزيد من النكهة.

طريقة كيكة القهوة بالقرفة اللذيذة طبقات تنعشك في كل قطعة

كيك قهوة محشوة بخليط القرفة استمعي بتناول الكيك عبارة عن طبقات تجعلك مميزة في عالم الحلويات فتعرفي معنا على المكونات.

مكونات صنع كيك قهوة عدد 2 كوب من دقيق حلويات

ملعقة صغيرة من بيكنج بودر نصف ملعقة صغيرة من بيكنج صودا ربع ملعقة صغيرة من الملح رشة صغيرة ملعقة صغيرة من قرفة ناعمة كوب من السكر الأبيض نصف كوب من زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ عدد 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ ملعقة صغيرة من الفانيليا ثلاث ارباع كوب من حليب بدرجة حرارة المطبخ ربع كوب من قهوة سريعة الذوبان بارد

مكونات حشو كيك قهوة بالقرفة

ربع كوب سكر بني ملعقة صغيرة من قرفة ناعمة ربع كوب من مكسرات مفروم

طريقة التحضير كيك قهوة بالقرفة

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونقوم بدهن صينية الفرن بحجم 24 سم وتدهن بالزبدة ويرش عليها الدقيق أو تبطن بورق زبدة وتترك جانباً.

ثم في وعاء عميق ننخل الدقيق مع البيكنج بودر، البيكنج صودا، مع القليل من الملح ويضاف لها القرفة ناعمة ونقلب كل تلك المكونات مع بعضها البعض وتترك جانباً خليط جاف.

نجهز خليط كيك قهوة في وعاء نخفق زبدة طرية مع السكر ونخفق بالمضرب الكهربائي حتى يذوب السكر تماما ويكون خليط كريمي هش ويأخذ لون فاتح.

ثم نضيف إلى الزبدة بيضة واحدة ونخفق حتى تختفي البيضة ثم نقوم بإضافة بيضة واحدة أخرى ونخفق مرة أخرى ويضاف في خليط الفانيليا.

ثم أضيفي نصف كمية المكونات الجافة واخلطيها بلطف، وضيفي الحليب والقهوة واخلطي جيدًا، ثم قومي بإضافة ما تبقى من المكونات الجافة واخلطي حتى يتجانس الخليط.

نخلط كل من السكر البني، القرفة، والمكسرات معًا في وعاء صغير ضعي نصف خليط الكيكة في القالب، ثم رشي خليط الحشوة بالتساوي، وأضيفي ما تبقى من خليط الكيكة فوقها.

بعد اعداد الكيك وتجهيزه كطبقات قومي بإدخاله ال فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة ما بين 35 إلى 40 دقيقة، وتكون متماسكة من جوانب ومن المنتصف في داخل بعد اختبارها.

ثم تخرج كيكة قهوة بالقرفة من فرن حتى تبرد لمدة عشر دقائق وتنقل إلى رف سلك لتبرد تماماً، نقوم بتقديم كيكة القهوة بالقرفة مع فنجان من القهوة في صباح والاستمتاع بطعم غني ومنعش في الصباح.

طريقة كيكة القهوة الإسفنجية الهشة مناسبة للاعياد

نحتاج إلى عدد 2 كوب من دقيق حلويات كوب من سكر ناعم بودر عدد 4 بيضات بحرارة الغرفة نصف كوب زيت نباتي أو زبدة مذابة نصف كوب حليب دافئ. عدد 2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة كبيرة بيكنج باودر ربع ملعقة صغيرة ملح للتزيين من خارج كريمة خفق أو كريمة الزبدة مسحوق قهوة أو شوكولاتة مبشورة

تحضير كيك قهوة اسفنجي القوام

ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، مع تجهيز صينية الكيك بدهنها بالزبدة ورشها بالدقيق أو وضع ورق زبدة.

ثم قومي بإذابة القهوة في الحليب الدافئ واتركيها جانبا لكي تبرد قليلا ثم في وعاء قومي بخفق بيض مع السكر والفانيليا ونخفق المضرب الكهربائي لكي يتضاعف حجم خليط ويأخذ لون فاتح والخفق لمدة ما بين خمس إلى 7 دقائق.

ثم نقوم بإضافة الزيت بالتدريج مع الاستمرار بالخفق، ويضاف لها خليط حليب مع قهوة ببطء ونخلط برفق حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

ثم انخلي دقيق مع بيكنج بودر مع ملح وننزل بالخليط مكونات جافة بالتدريج إلى خليط البيض ونقلب عن طريق استخدام ملعقة أو مضرب يدوي، اخلطي بلطف بحركات دائرية للحفاظ على الهواء داخل الخليط.

قومي بصب خليط الكيك في الصينية السابق تجهيزها، وادخلي الصينية إلى الفرن الساخن، على شبكة الرف الأوسط، وتترك لمدة ما بين نصف ساعة إلى 45 دقيقة حتى تنضج.

ثم نخرج الكيك ويترك يبرد قبل إخراجه من الصينية، يمكنك تسقيته بحليب مع نسكافيه وسكر وتزيين للوجه بالكريمة مخفوقة وتزيين بالشوكولاته المبشورة، ثم تقدم كيكة القهوة مع الشاي أو القهوة.

طريقة كيك المج بالقهوة سهلة وسريعة

احضري ثلاث 3 ملاعق كبيرة دقيق عدد 2 ملعقة كبيرة سكر ملعقة كبيرة كاكاو بودرة غير محلى ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر رشة ملح صغيرة عدد 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة مذابة عدد 2 ملعقة كبيرة حليب سائل ملعقة صغيرة قهوة سريعة التحضير مذابة في 1 ملعقة كبيرة ماء ساخن ربع ملعقة صغيرة فانيليا ملعقة صغيرة شوكولاتة مبشورة أو رقائق الشوكولاتة.

تحضير كيك المج بطعم القهوة مناسبة للضيافة المميزة

في مج مناسب دخول الفرن أو مايكرويف، نخلط دقيق مع السكر والكاكاو ويضاف لها بيكنج بودر مع الملح ونخلط مكونات جافة مع بعضها البعض.

ثم ننزل على خليط دقيق بالزيت أو زبدة طرية مذابة، يضاف لها حليب مع قهوة سريعة الذوبان ونخلط جيداً حتى تتجانس المكونات.

قومي بإضافة الفانيليا مع قطع شوكولاته الصغيرة ونقلب خليط الكيك ونقوم بصبه في المج وتدخله الفرن أو المايكروويف على درجة حرارة عالية لمدة دقيقة على حسب قوة المايكروويف، تأكدي من مراقبة الكيك ويجب أن يكون السطح متماسك ولكنه رطب قليلًا من الداخل.

ثم اخرجي كيكة قهوة المج من المايكروويف ودعيه يبرد لبضع دقائق قبل التقديم، يمكن صب عليه ملعقة من شوكولاته قابلة للدهن على الوجه قبل التقديم استمتعي بكيك المج بالقهوة الساخن.

كيكة القهوة بالشوفان اللذيذة بأقل المكونات

نحتاج إلى كوب دقيق حلويات نصف كوب شوفان خ نصف كوب سكر بني ربع كوب سكر أبيض نصف كوب زبدة مذابة أو زيت نباتي على حسب رغبتك نصف كوب حليب كامل الدسم ملعقة كبيرة قهوة سريعة التحضير مذابة في ربع كوب ماء دافئ بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ ملعقة صغيرة فانيليا ملعقة صغيرة بيكنج باودر نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا ربع ملعقة صغيرة من الملح رشة قرفة ربع ملعقة

تحضير كيك القهوة الشهية بالشوفان

نسخن الفرن 180 درجة مئوية وادهني قالب الكيك بالزبدة أو الزيت ورشة دقيق لمنع الالتصاق، ثم في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، الشوفان، البيكنج باودر، البيكنج صودا، القرفة، والملح.

ونخفق مكونات سائلة في وعاء آخر، اخفقي الزبدة المذابة أو الزيت على حسب استخدامك مع السكر البني والسكر الأبيض حتى يتجانس الخليط.

ثم قومي بإضافة البيضة مع الفانيليا ونخفق جيدا حتى تكون خليط ناعم كريمي، ويضاف القهوة مذابة في الماء مع حليب ونخلط جيداً.

قومي بخلط الدقيق والشوفان بشكل تدريجي مع المكونات السائلة، واخلطي حتى تتجانس العجينة، ويصب الخليط في قالب الكيك المحضر وساوي السطح.

ثم تخبز كيكة القهوة بالشوفان في فرن ساخن مسبقاً بالرف الأوسط لمدة ما بين 20 إلى 30 دقيقة لكي تنضج كيكة القهوة ويأخذ الكيك لون ذهبي مع إختبار نضج الكيك بعود خشبي في منتصف الكيك.

ولابد من تخرج سكينة من منتصف كيكة شوفان نظيفة، ونخرج كيكة القهوة بالشوفان من الفرن وتترك جانباً لكي تبرد وتزيين بصوص شوكولاته بقطع شوكولاته مذابة مع الزبدة.

طريقة كيكة بسكويت القهوة طبقات كريمة

نحتاج إلى عبوة من بسكويت سادة كوب حليب كامل الدسم كوب سكر بودره عدد 2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان ملعقة صغيرة فانيليا عدد 2 ملعقة كبيرة زبدة عدد 2 ملعقة كبيرة كاكاو خام نصف كوب كريمة خفق

خطوات تحضير بسكويت القهوة طبقات باردة

في وعاء صغير يتم وضع حليب مع السكر والقهوة ويتم غلي المكونات على نار هادئة لكي يذوب السكر وتختلط المكونات مع بعضها البعض.

ثم يضاف زبدة طرية مع الكاكاو إلى مزيج وتقلب المكونات جيداً حتى تختلط وتتجانس مكونات مع بعضها البعض حتى تكون الزبدة هشة وكريمي ونخلط مكونات تتداخل الكاكاو مع خليط الزبدة.