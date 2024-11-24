سلي اطفالك ... تردد قناة ميكي كيدز الجديد MICKY KIDS علي النايل سات وعرب سات لمتابعة أقوي أفلام الكرتون بجودة ممتاذة

يُبث محتوى قناة ميكي كيدز على القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

قناة ميكي كيدز واحدة من القنوات المفضلة لدى العديد من الأطفال وأولياء الأمور، وذلك بفضل ما تقدمه من محتوى متنوع يشمل أفلام ديزني وبرامج تعليمية مخصصة للأطفال، تتميز القناة بقلة الفواصل الإعلانية، مما يتيح للأطفال الاستمتاع بالمشاهدة دون انقطاع، كما تعمل القناة على تقديم برامج تسهم في تنمية مهارات الأطفال وتوفير مسلسلات كرتونية تعليمية وثقافية، مما يجعل الكثير من الأمهات يبحثن باستمرار عن التردد الجديد للقناة لتحسين جودة الصورة والصوت.

التردد: 1165

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الاستقطاب: أفقي (H)

الجودة: HD

تردد قناة ميكي كيدز على عرب سات

يمكن ضبط قناة ميكي كيدز على القمر الصناعي عرب سات من خلال المعلومات التالية:

التردد: 1175

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي (H)

كيفية ضبط قناة ميكي على أجهزة الاستقبال

يمكنك ضبط قناة ميكي كيدز على جهاز الاستقبال الخاص بك باتباع الخطوات البسيطة التالية:

اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم. اختر خيار الضبط اليدوي، ثم قم بإدخال التردد المناسب. اكتب التردد، والاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ، ومعدل الترميز. اضغط على بحث، وانتظر قليلاً حتى يتم تحميل القناة. بعد الانتهاء، ستجد القناة في آخر قائمة القنوات الفضائية.

مميزات قناة ميكي كيدز

تتمتع قناة ميكي كيدز بعدد من المميزات التي تجعلها خيارًا مفضلًا لدى الكثير من العائلات:

تقدم محتوىً متنوعًا يشمل الأغاني التعليمية والثقافية للأطفال.

تساهم في تعليم الأطفال الأرقام والحروف والأشكال الهندسية مثل المستطيل والمربع والمعين.

تبث مجموعة واسعة من أفلام ديزني الشهيرة.

تتميز بعدم وجود فواصل إعلانية مزعجة.

تُبث على مدار الساعة دون انقطاع أو تشويش.

تتناسب مع جميع الفئات العمرية، سواء الأطفال أو الكبار.

جودة البث ممتازة وتوفر تجربة مشاهدة ممتعة.

قائمة برامج قناة ميكي للأطفال

تقدم قناة ميكي كيدز مجموعة من البرامج والأفلام المميزة التي يحبها الأطفال، منها: