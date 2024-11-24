موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول .. التعليم السعودي يوضح التفاصيل كاملة

عدن – كتب محمد سعد – مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول، يترقب الطلاب وأولياء الأمور في السعودية موعد انتهاء الفصل الدراسي وتفاصيل الخطة التعليمية للفترة المقبلة، وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن جداول التقويم الدراسي والتواريخ المحددة للانتهاء، في إطار الحرص على تنظيم العملية التعليمية وتوفير بيئة مستقرة للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية.

موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول

قامت وزارة التعليم السعودية بتحديد موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول بشكل دقيق لتسهيل التخطيط والتنظيم لكافة الأطراف، ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول بداية من الأسبوع الثالث عشر من بداية الدراسة وهو الموعد الذي يتوافق مع التقويم الأكاديمي الذي تم اعتماده من قبل الوزارة لهذا العام.

بحيث ينتهي الفصل الدراسي الأول 23 يناير 2025 وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بداية من يوم السبت الموافق الحادي عشر من يناير لعام 2025.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

إجازة منتصف العام تأتي مباشرة بعد انتهاء الامتحانات النهاية وقد تستمر هذه الإجازة لمدة أسبوعين مما يمنح للطلاب والمعلمين فترة للراحة والاستجمام، وتسهم هذه الإجازة في استعادة النشاط بعد فترة الامتحانات وتمثل أيضًا فرصة للطلاب للاستعداد نفسياً للفصل الدراسي القادم كما تعد هذه الفترة جزءًا مهمًا من الخطة الدراسية.

بعد هذه الإجازة سوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني بداية من يوم السبت الموافق ثمانية من فبراير لعام 2025 ميلاديًا وتستمر الدراسة لمدة 97 يوم بعد حذف عدد أيام الإجازات وتنتهي يوم 5 يونيو.

أما عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمختلف صفوف النقل سوف تبدأ يوم السبت الموافق يوم 24 مايو، والدبلومات الفنية سوف تبدأ يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، والثانوية العامة يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025.

مدة إجازة منتصف العام

تعتبر إجازة نصف العام جزءًا أساسيًا ومهمًا من الخطة الدراسية التي تهدف الوزارة من خلالها لتقديم تجربة تعليمية متوازنة، حيث تساعد في تعزيز التحفيز والاستعداد لاستكمال العام الدراسي.

وكشفت أن إجازة نصف العام مدتها أسبوعان وتبدأ من يوم السبت الموافق يوم 5 يناير وتنتهي يوم 6 فبراير وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام من إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العالي ومختلف المعاهد الأزهرية سوف يتم تحديد الإجازة معهما.

مواعيد الإجازة الرسمية

تم تحديد مواعيد الإجازة الرسمية التي تحصل عليها الطلاب من قبل وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي 2024/2025.

سبب الإجازة الموعد إجازة عيد القوات المسلحة يوم الأحد الموافق (6-10 – 2024 ) إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 إجازة عيد الفطر المبار تبدأ من يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2025 إجازة شم النسيم يوم الاثنين الموافق 21 أبريل 2025 إجازة عيد تحرير سيناء يوم الجمعة الموافق 25 إبريل 2025 إجازة عيد العمال يوم الخميس الموافق الأول من شهر مايو 2025

موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني

أما عن الفصل الدراسي الثاني سوف تبدأ امتحاناته لمختلف صفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم 3 مايو 2025، ويوم السبت الموافق 24 مايو لعام 2025 سوف تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمختلف صفوف النقل والشهادة الإعدادية.. كما ستبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل امتحانات نهاية العام بأسبوع على الأقل، أما عن امتحانات الثانوية العامة سوف تبدأ يوم السبت الموافق 14/6/2025.

يُسهم تحديد مواعيد واضحة لنهاية الفصل الدراسي والإجازات في تخفيف التوتر وتنظيم أوقات الجميع بشكل أفضل، مما يتيح للطلاب فرصة للتفوق والتحصيل العلمي في بيئة مريحة وهذا التنظيم يعكس حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات التعليم واحتياجات الطلاب، بما يدعم تطلعات المملكة نحو بناء جيل واعٍ ومتزن ومجهز للمستقبل.