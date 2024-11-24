شكرا لاهتمامكم بخبر عن وزارة النقل السعودية تكشف عن موعد افتتاح مترو الرياض على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يشهد قطاع النقل في المملكة العربية السعودية تطورات ملحوظة، حيث تستعد العاصمة الرياض لاستقبال مشروع ضخم سيغير وجه المدينة.

فقد أعلنت وزارة النقل عن موعد افتتاح مترو الرياض رسميًا يوم 27 نوفمبر الجاري، ليشكل هذا الحدث نقلة نوعية في منظومة المواصلات العامة بالعاصمة.

ويهدف مشروع المترو إلى تلبية الطلب المتزايد على وسائل نقل حديثة وكفاءة، وتخفيف الضغط على شبكات الطرق.

وسيوفر المترو لركابه رحلة مريحة وسريعة، حيث يربط بين أهم الأحياء والمرافق الحيوية في المدينة، مثل المطار والمراكز التجارية والجامعات.

ومن المتوقع أن يساهم المترو في تقليل الازدحام المروري، وتحسين جودة الهواء، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين، كما سيوفر فرص عمل جديدة، ويعزز من مكانة الرياض كمدينة عالمية.

وستشهد المرحلة الأولى من التشغيل افتتاح ثلاثة خطوط رئيسية، تغطي مسافات شاسعة داخل المدينة، وتخدم عدداً كبيراً من السكان، وقد تم تصميم محطات المترو لتكون صديقة للبيئة، وتوفر كافة الخدمات التي يحتاجها الركاب.

وأكدت وزارة النقل أن أسعار تذاكر المترو ستكون في متناول الجميع، مع تقديم تخفيضات خاصة لبعض الفئات، وذلك تشجيعاً على استخدام هذه الوسيلة الحديثة والنظيفة.