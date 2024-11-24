نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصرف علي كام؟ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 في البنوك المصرية وفقا لأخر تحديثات في المقال التالي

كتب محمد سعد – سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، يحرص عدد كبير من الأفراد الي معرفة سعر صرف اليورو في البنوك المصرية، فهو العملة الرسمية في دول الاتحاد الأوروبي، فقد شهدت الأسعار الأيام الماضية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، بينما سجل اليوم اليورو في البنوك المصرية استقرارا مقابل الجنيه المصري سوف نقوم بتوضيح سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 في البنوك المصرية وفقا لأخر تحديثات.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم

نحو 52.346 للشراء.

ونحو 52.196 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم

نحو 52.191 للشراء.

ونحو 51.282 للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة اليوم

نحو 52.191 للشراء.

ونحو 51.282 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

نحو 52.223 للشراء.

ونحو 51.314 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم

نحو 52.196 للشراء.

ونحو 51.262 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم

نحو 52.17 للشراء.

ونحو 51.242 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري QNB اليوم

نحو 52.475 للشراء.

ونحو 52.175 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول اليوم

نحو 52.212 للشراء.

ونحو 51.303 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة اليوم

نحو 52.191 للشراء.

ونحو 51.282 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي اليوم

نحو 52.206 للشراء.

ونحو 51.272 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم

نحو 52.202 للشراء.

ونحو 51.036 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK اليوم