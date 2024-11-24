شكرا لاهتمامكم بخبر عن الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع 1446 TajnidrEg.Mod.gov.sa والشروط المطلوبة للتقديم على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين عبر محركات البحث عن نتائج وزارة الدفاع 1446 ،حيث قامت وزارة الدفاع السعودية بالإعلان عن نتائج القبول في التجنيد الموحد في الرتب المختلف المتاحة من الوزارة ،و وفرت الوزارة رابط الالكتروني للاستعلام عن النتائج توفير للوقت والجهد للمواطنين ،وتكون الفرص المتاحة من وزارة الدفاع تشمل النساء والرجال وتعتبر في كبيرة لهم للحصول علي فرصة عمل ،وسوف نعرض اليكم من خلال موقعنا السعودية نيوز خطوات الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع 1446.

في البداية عليك تسجيل الدخول الي بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع .

ثم عليك اختيار القسم المخصص للقبول الموحد.

بعد ذلك عليك كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك في الأماكن المخصصة لها.

ثم قم بالضغط علي زر “الاستعلام” سوف يتم عرض النتائج لك.

بعد ذلك سوف يتم تحدد مقابلة شخصية لك عليك الحضور في الموعد المحدد لك.

شروط التقديم علي وظائف وزارة الدفاع 1446

قد وضعت وزارة الدفاع السعودية بعض الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم علي هذه الوظائف ومن ضمن هذه الشروط الاتي :