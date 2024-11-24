الساسو والبلدي سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 في بورصة الدواجن والشركات وفقا لأخر تحديثات

عدن – كتب محمد سعد – لقد تم الإعلان من قبل بورصة الدواجن عن سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 علما بانه انخفض سعره بجميع انواعه، ويهتم العديد من التجار والافراد الراغبون في تربية الكتاكيت الي معرفة سعرها وفقا لأخر تحديثات تم الإعلان عنها لتربيتها والاستفادة منها لأنها تحتوي علي العديد من البروتينات والمعادن والفيتامينات التي يحتاجها جسم الانسان.

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم نحو 28 جنيها في بورصة الدواجن.

سجل سعر الكتكوت الأبيض «قطعان» اليوم نحو 28.5 جنيها في بورصة الدواجن.

سجل سعر الكتكوت الساسو اليوم من 20 الي 21 جنيها في بورصة الدواجن.

سجل سعر الكتكوت البلدي اليوم من 6 الي 6.5 جنيها في بورصة الدواجن.

سجل سعر الكتكوت الهجين اليوم من 12 الي 13 في بورصة الدواجن.

سجل سعر الكتكوت الجيل الثاني اليوم من 14 الي 15 جنيها في بورصة الدواجن.

سجل سعر الكتكوت الروزي بيور اليوم من 17 الي 18 جنيها في بورصة الدواجن.

سعر الكتكوت في الشركات اليوم الاحد 24 نوفمبر 2024