نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على الكلية التقنية 1446 الترم الثاني بالسعودية للبنين والبنات عبر بوابة قبولي adm.tvtc.gov.sa وموعد التسجيل في المقال التالي

كتب محمد سعد – الكثير من العمليات البحثية مترددة علي محرك البحث العالمي جوجل، من قِبل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور البحاثين عن التقديم على الكلية التقنية 1446 الترم الثاني، حيث أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، منذ قليل عن فتح باب التسجيل أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالفصل الدراسي الثاني بالكلية التقنية في جميع التخصصات للبنين والبنات، وهذا وتعد الكلية التقنية هي فرصة مميزة للطلا الراغبين في تطوير مهاراتهم المهنية والتقنية وذلك من خلال الإعداد المهني الجيد والدراسة داخل الكلية.

اتاحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمام جميع الطلاب التقديم على الكلية التقنية 1446 الترم الثاني إلكترونيًا، وذلك من خلال الموقع الالكتروني الرسمي لنصة قبولي، وذلك باعتبارها المخصصة للتسجيل في الكليات التقنية، ويكون التقديم من خلال اتباع الاتي:-

1 – علي الراغب في التقديم الولوج الي الموقع الالكتروني الرسمي لمنصة قبولي.

2 – لتقوم بعد ذلك بالنقر علي أيقونة تسجيل الدخول، من خلال إدخال ( اسم المستخدم – كلمة المرور ).

3 – في حالة ما كنت مُستخدم جديد ولا تمتلك حساب، قم بالنقر علي أيقونة إنشاء حساب، ثم تابع باقي الخطوات.

4 – لتنتقل الي داخل الموقع، وتقوم بتحديد البرنامج التدريبي الذي ترغب في التسجيل به ( الكليات التقنية – المعاهد الصناعية ).

5 – عليك القيام بإدخال البيانات المطلوبة الخاصة بك، مع مراعاة الدقة في التدوين.

6 – لتنتقل الي خطوة إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة، ( الهوية الوطنية – شهادة الثانوية العامة ).

7 – الخطوة الأخيرة، والتي تقوم فيها بمراجعة جميع ما سبق، ثم عليك القيام بالنقر علي زر تقديم الطلب.

مواعيد التقديم على الكلية التقنية 1446 الترم الثاني