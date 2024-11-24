شكرا لاهتمامكم بخبر عن وزارة التربية الوطنية توضح| .. رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2024-2025 الجزائر لجميع الطلاب على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – قامت وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2024-2025 الجزائر وهي من اهم الأمور التي يهتم بها عدد كبير من الطلاب في جميع المراحل الدراسية واولياء الأمور، بهدف الراحة والاسترخاء وتنظيم الحياة الدراسية وقضاء اكبر وقت مع الاهل والأصدقاء، فقد تم الإعلان عن العطل المدرسية فهي تشمل الاجازات الرسمية الدينية والوطنية.

يتم أخذ عطلة يوم 1 من شهر يناير للاحتفال بإجازة رأس السنة الميلادية.

يتم أخذ عطلة يوم 12 من شهر يناير للاحتفال بإجازة رأس العام الأمازيغي.

يتم أخذ عطلة بداية من يوم 28 من شهر مارس حتى يوم 8 من أبريل: إجازة عيد الفطر المبارك.

يتم أخذ عطلة ومن يوم 1 من شهر يونيو وتستمر حتى 5 من شهر يونيو: إجازة عيد العمال.

يتم أخذ عطلة يوم 5 من شهر يوليو للاحتفال بيوم عيد الاستقلال.

يتم أخذ عطلة ويوم 6 من شهر يوليو 2025 للاحتفال برأس السنة الهجرية.

يتم أخذ عطلة يوم 17 من شهر يوليو للاحتفال بيوم عاشوراء.

يتم أخذ عطلة يوم 15 من شهر يوليو للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

العطل الرسمية عام 2025/2024 في الجزائر