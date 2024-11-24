وزارة التربية والتعليم تعلن| مواعيد امتحانات نصف السنة في العراق 2025 وجدول الاجازات المدرسية

عدن – كتب محمد سعد – يتسأل عدد كبير من الأفراد وأولياء الأمور الي معرفة مواعيد امتحانات نصف السنة في العراق 2025، للاستعداد لأداء الامتحانات ومراجعة المواد الدراسية بكل دقة وحل الامتحانات، فقامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن مواعيد امتحانات نصف السنة في العراق 2025، فقد اقترب الانتهاء من الفصل الدراسي الأول، وعبر السطور التالية من هذا المقال سوف نقوم بعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالعراق.

لقد تم بداية الفصل الدراسي الأول من يوم 22 من شهر سبتمبر 2024 في جميع المحافظات العراقية، فقد تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد بداية امتحانات نصف السنة، وأوضحت بانه سوف يتم بدايتها من يوم 15 من شهر يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين علما بانه سوف يتم الانتهاء منها في بداية شهر نوفمبر ويتم بداية إجازة نصف العام الدراسي، وتستمر لمدة أسبوعين.

إجازات العام الدراسي 2025