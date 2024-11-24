نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول علي تقييمات الصف الثاني الإعدادي لشهر نوفمبر 2024 للأسبوع العاشر عبر موقع وزاره التربية والتعليم في المقال التالي

كتب محمد سعد – يرغب الكثير من الطلاب والطالبات بمعرفة تقييمات الصف الثاني الإعدادي لشهر نوفمبر 2024 للأسبوع العاشر، والجدير بالذكر ان هذه التقييمات تمنح الطالب الكثير من الدرجات والتي تسانده في نهاية العام وتعد بمثابة فرصة ثانية، وتكون مقرره علي جميع المواد الدراسية وليست علي مادة واحدة كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الامر، فقط تابع الاتي.

خلال هذا الشهر يكون تم إتمام الأسبوع العاشر تقييمات الصف الثاني الإعدادي لشهر نوفمبر 2024، ويمكنك اتباع النقاط القادمة حتي تتعرض علي طريقة الحصول عليها بأسهل طريقة:

الخطوة الاولي هي: قم بالتوجه الي الموقع الرسمي التابع الي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط.

الخطوة الثانية هي: من خلال القائمة الرئيسة قم بتحديد القسم الخاص بـ “منصة التعليم”.

الخطوة الثالثة هي: بعد دخولك الي القسم قم باختيار “تقييمات الصف الثاني الإعدادي لشهر نوفمبر 2024”.

الخطوة الرابعة هي: قم بتحديد المادة التي ترغب في تقيمها.

الخطوة الخامسة هي: عليك ببداء عملية الاختبار.

درجات أعمال السنة الخاصة بطلاب الصف الثاني الإعدادي