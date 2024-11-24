كيف تحصل علي 60 الف جنيه من أضخم شهادات الاستثمار في السوق البنكي الأن بعائد مُقدم يصل الي 40%

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عدن – محمد سعد – الكثير من العمليات البحثية رائجة علي محركات البحث للتعرف علي كيف تحصل علي 60 الف جنيه من أضخم شهادات الاستثمار في السوق البنكي الأن، والتي انتشرت علي نطاق واسع الفترة الأخيرة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، حيث أن الكثير من الأشخاص أصحاب الأموال يلجؤون الي شراء الشهادات الادخارية لتكون مصدر دخل أساسي لهم بدون بذل الجهد، كما أن شهادات البنك تكون مضمونة الربح، والأموال بالبنك في أمان، وبالإضافة الي ذلك فهناك مجموعة من البنوك تُتيح أمام عملائها الكثير من الإمكانيات الجذابة، مما يجعلها الخيار الأمثل للاستثمار البنكي، ومن بين ذلك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات الادخارية، أو إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية بضمانها أيضا.

أضخم شهادات الاستثمار في السوق البنكي الأن

الكثير من البنوك تُقدم عوائد تنافسية، وفي الأخير تصب المصلحة للعميل، حيث أنه المستفيد من ذلك التنافسات البنكية، وقد جاء بين أشهر البنوك التي تُقدم شهادات ادخارية مميزة، البنك الأهلي المصري – بنك مصر – البنك العربي الإفريقي، ونعرض لكم من خلال موقعنا الاخباري السعودية نيوز كيف تحصل علي 60 الف جنيه من أضخم شهادات الاستثمار في السوق البنكي الأن.

شهادات البنك الأهلي المصري 2024

الشهادة البلاتينيه ذات العائد المتغير

1 – الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه وما يضاعفها.

2 – مدة سريان الشهادة الادخارية 3 سنوات.

3 – صرف العائد الخاص بالشهادة ربع سنوي، كل 3 شهور، بنسبة 27.5%.

شهادات بنك مصر 2024

الشهادة الثلاثية

1 – الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه وما يضاعفها.

2 – مدة سريان الشهادة الادخارية 3 سنوات.

3 – صرف العائد الخاص بالشهادة ربع سنوي، كل 3 شهور، بنسبة 27.5%.

شهادات البنك العربي الإفريقي 2024

الشهادة الثلاثية ذات العائد المقدم