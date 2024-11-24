الأخضر كسر الخمسين أعلى سعر للدولار اليوم في السوق السوداء الاحد 24 نوفمبر 2024 مقابل الجنيه المصري

عدن – كتب محمد سعد – يعتبر الدولار من اهم العملات الأجنبية التي يبحث عنها عدد كبير من الأفراد في مصر والوطن العربي لأنه من اهم العوامل التي تؤثر بشكل كبير علي اقتصاد الدولة ، لذلك ارتفعت معدلات البحث الي معرفة أعلى سعر للدولار اليوم في السوق السوداء السبت 24 نوفمبر 2024 مقابل الجنيه المصري، علما بان الدولار هو العملة الرسمية التي يتم التعامل بها في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في التعاملات الخارجية.

نظرا لاهتمام عدد كبير من الأفراد بمعرفة أعلي سعر لصرف الدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، فقد سجل اليوم كما يلي:-

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 50.29 جنيه مصري للشراء.

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 49.78 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

نحو 49.62 جنيه للشراء.

ونحو 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

نحو 49.62 جنيه للشراء.

ونحو 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

نحو 49.62 جنيه للشراء.

ونحو 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم

نحو 49.62 جنيه للشراء .

ونحو 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

نحو 49.84 جنيه للشراء.

ونحو 49.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم

نحو 49.62 جنيه للشراء.

ونحو 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم

نحو 49.62 جنيه للشراء.

ونحو 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول اليوم

نحو 49.62 جنيه للشراء.

ونحو 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC اليوم