نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزلها بالمجان تردد قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية 2025 علي نايل سات وعرب سات في المقال التالي

كتب محمد سعد – قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية هي قناة لها 4 قنوات رياضية إماراتية مشهورة جدا، ويتم فيها بث المباراة بأعلى جودة بدون تشويش، وتكون تابعة لشبكة أبو ظبي للأعلام وهي تنقل أخبار الرياضية 24 ساعة، وهي تعرض المباريات علي مستوي العالم.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية علي نايل سات

الأن يمكنك تنزيل تردد قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية علي نايل سات:

أصبح اسم القناة: AD Sports

أصبح التردد: 12091

أصبح معدل الاستقطاب: عمودي

أصبح معدل الترميز: 27500 م

أصبح عامل تصحيح الخطأ: 5/6

أصبحت الجودة: HD

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية علي عرب سات

أصبح اسم القناة: AD Sports

أصبح التردد: 11804

أصبح معدل الاستقطاب: أفقي

أصبح معدل الترميز: 27500 م

أصبح عامل تصحيح الخطأ: 3/4

أصبحت الجودة: HD

خطوات تنزيل تردد قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية علي التلفاز

أولا: قم بفتح قائمة الترددات من القائمة

ثانيا: قم بالضغط علي تنزيل قناة جديدة

ثالثا: ثم قم بكتابة بيانات التردد هم(معدل الاستقطاب ومعدل الترميز وعامل تصحيح الخطأ)

رابعا: قم بتحديد القمر الصناعي سواء كان عرب سات أو نايل سات

خامسا: ثم سيظهر لك كلمة “البحث” قم بالضغط عليها

سادسا: قم بالانتظار قليلا ثم ستظهر لك القناة علي التلفاز

أشهر المعلقين في قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية

عامر عبد الله

محمد حسين

عصام عبده

فهد عبد الرحمن

أحمد حامد

أشهر المحللون في قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية