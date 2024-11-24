شكرا لاهتمامكم بخبر عن حملها مجانا .. تردد روتانا سينما الجديد 2025 Rotana Cinema علي النايل سات والعرب سات ومشاهدة أجدد الأفلام السينمائية على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تصدر السؤال عن تردد قناة روتانا سينما جميع مواقع البحث في الآونة الأخيرة ،حيث تعرض القناة العديد من الأفلام السينمائية المتنوعة التي تناسب جميع أذواق المشاهدين ، وأصبحت قناة روتانا سينما من القنوات المشهور في جميع الدول العربية وأصبحت موجودة داخل كل بيت عربي ويفضلها الكثير في مشاهدة الأفلام القديمة والجديدة لتميزها بجودتها العالية في الصوة والصوت كما تعمل القناة علي تقديم محتواها علي مدار 24 ساعه متواصلة ،وسوف نعرض لكم من خلال هذا المقال تردد روتانا سينما الجديد 2025 علي الأقمار الصناعية المختلفة.

التردد الجديد للقناة : 12226.

معدل الترميز للقناة هو: 27500.

معدل الاستقطاب للقناة : افقي (H).

معامل التصحيح الخطأ للقناة: 3/4.

جودة الصوت والصورة للقناة : HD.