تابع المسلسلات الهندية .. تردد قناه زي ألوان 2025 Zee Alwan علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة HD

عدن – كتب محمد سعد – قناة زي ألوان هي قناة أنشئت في 10 يوليو 2012، وهي قناة متخصصة في عرض مسلسلات الهندية والتركية مترجمة إلي اللغة العربية، وأصبحت منذ نشأتها من أهم القنوات التي تعرض المسلسلات، وأصبح في فترة قصير أن تكون مشهورة ولها ملايين من المشاهدين ومتابعين في الوطن العربي، وهي تقدم محتويات كثيرة مثل: محتوي درامي وترفيهي متميز، لذلك يجعل الكثير من محبين القناة يبحثوا ويسألوا علي تردد القناة في 2025.

قامت قناة زي ألوان بتحديث قناتها وترددها أيضا ل2025 لذلك أصبح ترددها كالاتي:

أصبح التردد: 11418

أصبح الاستقطاب: عمودي

أصبح معدل الترميز: 27500

أصبح عامل تصحيح الخطأ: 5/6

أصبحت الجودة : HD

تردد قناة زي ألوان 2025 علي العرب سات

أصبح التردد:11862

أصبح الاستقطاب: عمودي

أصبح معدل الترميز: 27500

أصبح عامل تصحيح الخطأ: 5/6

أصبحت الجودة : HD

خطوات تنزيل تردد قناة زي ألوان 2025 علي التلفاز

أولا: قم بالضغط علي زر الإعدادات في جهاز التحكم

ثانيا: ثم قم باختيار في الإعدادات أيقونة ” إضافة تردد أو قناة جديدة”

ثالثا: ثم قم باختيار القمر الصناعي سواء كان نايل سات أو عرب سات

رابعا: ثم قم بكتابة بيانات القناة مثل(التردد والاستقطاب ومعدل الترميز وعامل تصحيح الخطأ)

خامسا: ثم اضغط علي زر “البحث”

سادسا: ثم انتظر قليلا حتي تظهر القناة علي التلفاز

سابعا: ثم قم بالضغط علي كلمة “حفظ”

أبرز المسلسلات الموجودة علي قناة زي ألوان 2025