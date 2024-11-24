نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة النهاية .. اعلان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 172 موعد الحلقة والقنوات المجانية الناقلة له بأعلى جودة HD في المقال التالي

كتب محمد سعد – بعد الإعلان التشويقي الذى نزل عن الحلقة 172 لمسلسل قيامة عثمان، تصدر السؤال عن موعد الحلقة جميع منصات البحث حيث جاء في الإعلان تمكن الغازي عث مان من احتلال القلعة والعمل على فك حصار ابنه واحداث عديدة من التشويق والإثارة، لذلك ينتظرها جميع محبى المسلسل بفارغ الصبر، والجدير بالذكر أن مسلسل قيامة عثمان من أبرز وانجح المسلسلات التاريخية التي جاءت في الدراما التركية، حيث شاهدنا النجاح العالمي الذى حققه المسلسل حول العالم.

شاهدنا جميعا حب وتعلق العديد من متابعي ومحبى الدراما للمسلسل، وعلى الرغم من ان المسلسل تركى الا انه لدية شهرة عالمية بسبب ترجمة الحلقات لاستمتاع جميع المشاهدين بها، وبسبب الإعلان التشويقي للحلقة 172 التي تدل على حدوث الجديد من الاثارة والتشويق جعل العديد من المتابعين يبحثون عن موعد الحلقة والقنوات الناقلة له، وسوف نوفر لكم هذه المعلومات في السطور الاتية.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 172 الموسم 6

يمكنك متابعة المسلسل على قناة ATV التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة في تمام الساعة 9 مساء، وعلى قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع فى تمام الساعة 10 مساء، وأيضا على قناة الصعايدة يوم الخميس في تمام الساعة 11 مساء.

القنوات المفتوحة الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

تردد قناة ATV التركية علي نايل سات

تردد القناة هو: 10796.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

معامل الاستقطاب هو: افقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي نايل سات