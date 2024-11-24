نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هام جداً .. أبناء هذه الجنسية يتلقون خبر مزلزل من السعودية… لايمكن السماح لهم بأداء مناسك الحج لهذا العام!! في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه لا يسمح بأداء فريضة الحج لحاملي تأشيرات الزيارة والسياحة والعمل والمرور “الترانزيت” وغيرها من التأشيرات . وأشارت الوزارة إلى ضرورة الحصول على تأشيرة الحج قبل وصول الراغبين في أداء النسك إلى المملكة.وأكدت الوزارة أن أداء الحج بدون تصريح يعتبر مخالفة تستوجب تطبيق النظام. وشددت الوزارة على أن الراغبين في أداء حج عام 1446 هـ يجب عليهم القدوم إلى المملكة عن طريق تأشيرة الحج فقط مصسوا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وأشارت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي في تويتر إلى أنه يجب الحصول على تأشيرة الحج قبل وصول المسافرين إلى المملكة، وأنه لا يسمح لحاملي تأشيرات الزيارة والسياحة والعمل والمرور والترانزيت وغيرها من التأشيرات بأداء الحج.وفي هذا السياق، يستعد حجاج بيت الله الحرام من مختلف أنحاء العالم للسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج عام 1445 هـ. وقد بدأت المملكة استقبال الوفود من عدة دول، في حين وجهت وزارة الحج والعمرة مجموعة من النصائح والتنبيهات لتيسير إجراءات الحجاج عند وصولهم إلى المملكة.

ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على تأشيرة الحج؟للحصول على تأشيرة الحج، يجب اتباع الإجراءات التالية:

التسجيل في برنامج الحج: يجب على الراغبين في أداء الحج التسجيل في برنامج الحج الخاص ببلدهم. يتم تنظيم هذا البرنامج بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن الحج في بلد المتقدم.

الحصول على إشعار القبول: بعد التسجيل، ستقوم الجهة المسؤولة بفحص الطلبات واختيار الحجاج المؤهلين. سيتم إصدار إشعار القبول للحجاج المختارين.

تقديم الوثائق المطلوبة: بعد استلام إشعار القبول، يجب على الحاج تقديم الوثائق المطلوبة. قد تشمل هذه الوثائق جواز السفر الصالح وصور شخصية ونموذج الطلب المكتمل.دفع الرسوم: يجب على الحاج دفع الرسوم المطلوبة للحصول على تأشيرة الحج. قد تختلف الرسوم حسب الجنسية والدولة المقيمة للحاج.

إجراء الفحص الطبي: قد يتطلب الحصول على تأشيرة الحج إجراء الفحص الطبي. يتم ذلك للتأكد من أن الحاج بصحة جيدة وقادر على أداء المناسك بأمان.

استلام تأشيرة الحج: بعد استكمال جميع الإجراءات وتقديم الوثائق المطلوبة، سيتم إصدار تأشيرة الحج. يمكن للحاج الحصول على تأشيرته من السفارة أو القنصلية السعودية في بلده.