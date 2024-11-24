تخفيضات هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية لهذا الاسبوع حتى 26 نوفمبر

عدن – كتب محمد سعد – يقدم هايبر بنده العديد من العروض والخصومات على جميع أنواع الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية بأسعار تنافسية غير متوافرة في أي مكان آخر، حيث يمكنك الآن التصفح عبر الانترنت وشراء كافة الأجهزة التي تريدها من خلال العروض والخصومات التي يقدمها هايبر بنده لجميع العملاء المميزين في السعودية، ولذلك سوف نتعرف على جميع العروض والخصومات التي يقدمها بنده بأسعار مناسبة للجميع تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع حفطمص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عروض هايبر بنده على الأجهزة المنزلية

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يبلغ سعر مكواة بالبخار النوع برايم وذلك بسعر حوالي 59 ريال سعودي.

كما أن سعر مكواة كهربائية النوع فيليبس، 1000 واط وذلك بسعر 69 ريال سعودي.

للحصول على عصارة الحمضيات الطازجة النوع برنسيس وذلك بمبلغ نحو 59 ريال سعودي.

يمكنك الآن الحصول على مضرب كهربائي يدوي النوع كينوود 6 سرعات اللون أبيض وذلك بسعر حوالي 99 ريال سعودي.

يبلغ سعر قلاية بدون زيت النوع تيفال الحجم 4.2 لتر اللون أسود وذلك بسعر 299 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء محضرة طعام متعددة الإستخدامات من النوع سينكور وذلك بسعر حوالي 249 ريال سعودي.

خصومات هايبر بنده في السعودية

سوف نعرض إليكم قائمة تتضمن جميع العروض التي يقدمها هايبر بنده على جميع أنواع الأجهزة الكهربائية والمنزلية وذلك بأسعار مخفضة وهي كما يلي:-