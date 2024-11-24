نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل وهام .. السعودية تعلن توطين 4 مهن في المملكة ومنع المقيمين من العمل فيها في المقال التالي

كتب محمد سعد – يبحث الكثير من العاملين بالقطاع الخاص داخل المملكة السعودية، وخارجها عن تفاصيل القرارات الجديدة الصادرة عن وزارة الموارد والتنمية الخاصة بقرار توطين 4 مهن صحية ولذلك سوف نوضح لكم أهم القرارات التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة، وسنتعرف على المهن الصحية المطبق عليها قرار التوطين فتابعونا بالفقرات التالية شرقاخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

المهن الصحية المطبق عليها قرار التوطين

جاءت تلك القرارات بناءً على تحفيز المواطنين، والمواطنات على العمل، وخلق المزيد من فرص العمل وقد خصت بعض من المهن الصحية المتمثلة في المهن الآتية:

وظيفة الأشعة بنسبة 65%.

وظيفة المختبرات، والمعامل الطبية بنسبة 70%.

مهنة اخصائي التغذية العلاجية بنسبة 80%.

مهنة أخصائي العلاج الطبيعي بنسبة 80%.

آلية التطبيق الأربعة للمهن الصحية

جاء ذلك من أجل رفع النسبة المئوية لتوطين العاملين بالقطاع، وقد جاءت تلك الخطوة بناء على الجهود المبذولة، والعمل المستمر بهدف توظيف الكوادر الوطنية، وتعزيز وتطوير الخدمات الصحية بالمملكة العربية السعودية.

المرحلة الثانية

تكون بدايتها بعد مرور سنة من صدور القرار وسوف تشمل كافة المنشآت المتواجدة داخل مناطق المملكة.

تمثل تلك القرارات امتداد الجهد المبذول من أجل توطين المهن الصحية واستكماله بهدف نجاح استراتيجية برنامج سوق العمل، والنهوض بالقطاع الصحي.

وقد سعت تلك القرارات إلى تنشيط فرص العمل النوعية المناسبة للكوادر الوطنية العاملة بالقطاع الصحي بالإضافة لجهود وزارة الصحة على التطبيق بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.