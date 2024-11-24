فرص عمل في قطر تشمل تكاليف الانتقال والفيزا ورواتب كبيرة .. أغتنم الفرصة وقدم الآن

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عدن – محمد سعد – فرص عمل حديثة في قطر تشمل تكاليف الانتقال والفيزا وتذاكر السفر والإقامة المجانية في الفندق وحوافز مرتفعة والتأمين الصحي للعمل في منتجع جزيرة البنانا الدوحة بإدارة أنانتارا ينلظع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

نوفر وظيفة في الدوحة في قطر شاملة تأشيرة العمل وهي فرص حصرية من خلال منصة «منح حول العالم» العالمية، وتُصنف كأفضل فرص عمل حديثة في قطر تشمل تكاليف الانتقال والفيزا، لذلك شاهد التفاصيل كاملة أدناه للتقديم.

الدولة

قطر : Qatar المدينة

الدوحة.

اسم الفندق

منتجع جزيرة البنانا الدوحة.

شرح الوظيفة

اسم الوظيفة: مساعد وسائل التواصل الاجتماعي.

مساعد وسائل التواصل الاجتماعي / منشئ المحتوى مسؤول عن ضمان التعامل مع جميع وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة فعالة. تعد المعايير الأخلاقية العالية ضرورية للحفاظ على الميزة التنافسية وفخر وثقة زملائنا في المنتجات والخدمات عالية الجودة للعملاء والزبائن.

المتطلبات:

إنشاء وتخطيط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي. القدرة على إنشاء محتوى جذاب ومؤثر لقنوات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالفندق والعمل مع المصورين ومصوري الفيديو والمبدعين لإنشاء المحتوى.

إدارة استراتيجية فعّالة لوسائل التواصل الاجتماعي لدعم الأهداف التجارية العامة للفندق. تطوير خطط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي المتوافقة مع هوية العلامة التجارية للشركة.

إنشاء محتوى متسق وهادف على جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك كتابة وتحرير منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وتحسين مشاركة العملاء، والترويج لحملات وسائل التواصل الاجتماعي. إدارة عدد كبير من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي اليومية.

الدول المتاحة للتقديم

جميع.دول العالم متاح لها التقديم في هذه الفرصة.

مميزات العمل

تشمل مميزات العمل في قطر ما يلي:

تصريح عمل في قطر. راتب مرتفع. تذاكر الطيران. إقامة مجانية كاملة. إجازة سنوية مدفوعة الأجر. مواصلات مجانية من وإلى العمل. التأمين الطبي والتأمين على الحياة.

الملفات المطلوبة

كيفية التقديم للعمل؟

١- للتقديم على هذه الفرصة بنفسك، اضغط هنا، أو زر قدم الآن لمعرفة تفاصيل الوظيفة كاملة.

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معايير القبول

• درجة البكالوريوس/ الدبلوم في وسائل التواصل الاجتماعي/ التسويق/ التسويق الرقمي أو مجال ذي صلة. • خبرة لا تقل عن عامين في وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء المحتوى • مهارات إبداعية قوية وسجل حافل في إنتاج المحتوى والحملات والمواد الترويجية. • القدرة على إدارة المشاريع ضمن الجداول الزمنية والميزانية. • القدرة على العمل تحت الضغط. • معرفة الكمبيوتر.

آخر موعد للتقديم

مفتوح الآن لحين اكتمال العدد.