وزارة الداخلية تُعلن .. طريقة تجديد الإقامة دون رسوم والفئات المسموح لها بالخدمة

عدن – كتب محمد سعد – في خطوة جديدة تهدف إلى دعم بعض الفئات في المجتمع، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إمكانية تجديد الإقامة بشكل مجاني للفئات المستحقة، وذلك من خلال خدمات إلكترونية عبر منصة أبشر، مما يسهم في تقليل الازدحام وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين وسنتعرف هنا على الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة، إلى جانب خطوات التجديد وشروطه.

طريقة تجديد الإقامة دون رسوم عبر أبشر

يمكن للفئات المعفاة من الرسوم تجديد إقاماتهم عبر منصة أبشر باتباع خطوات بسيطة وسريعة تضمن إنجاز المعاملة إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب الجوازات.