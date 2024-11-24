وزارة الداخلية تُعلن .. طريقة تجديد الإقامة دون رسوم والفئات المسموح لها بالخدمة

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عدن – كتب محمد سعد – في خطوة جديدة تهدف إلى دعم بعض الفئات في المجتمع، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إمكانية تجديد الإقامة بشكل مجاني للفئات المستحقة، وذلك من خلال خدمات إلكترونية عبر منصة أبشر، مما يسهم في تقليل الازدحام وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين وسنتعرف هنا على الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة، إلى جانب خطوات التجديد وشروطه.
طريقة تجديد الإقامة دون رسوم عبر أبشر
يمكن للفئات المعفاة من الرسوم تجديد إقاماتهم عبر منصة أبشر باتباع خطوات بسيطة وسريعة تضمن إنجاز المعاملة إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب الجوازات.
- افتح الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر أو تطبيق أبشر.
- انقر على “أبشر أفراد” للوصول إلى الخدمات الشخصية.
- أدخل اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور.
- بعد الدخول اختر “خدمات الجوازات” من دليل الخدمات.
- اضغط على “تجديد الإقامة” لبدء عملية التجديد.
- اطلع على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة ووافق عليها.
- قم بإدخال بيانات الشخص الذي ترغب في تجديد إقامته.
- اختر الفترة الزمنية للتجديد، ثم انقر على “تقديم الطلب”.
الفئات المسموح لها بتجديد الإقامة دون رسوم
تستفيد فئات معينة من إعفاء رسوم تجديد الإقامة، حيث أوضحت وزارة الداخلية السعودية المستحقين لهذا الإعفاء، وهم:
- الطلبة الأجانب: الحاصلون على تأشيرة دراسية داخل المملكة.
- الزوجات الأجنبيات: إذا كانت الزوجة أجنبية ومتزوجة من سعودي.
- حاملو جوازات السفر الدبلوماسية.
- المتدربون في القطاعات الأمنية: الذين يتدربون في منشآت أمنية تابعة للسعودية.
- المتعاقدون مع المؤسسات الحكومية: المقيمون العاملون في المؤسسات العامة.
- العاملون في القطاع الزراعي.
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