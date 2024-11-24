الكويت تعلن عن وظائف شاغرة برواتب مجزية .. قدم الآن

عدن – كتب محمد سعد – تعلن دولة الكويت عن واحدة من أفضل الفرص الوظيفية التي تتيح لك العمل في بيئة عالمية مع مجموعة فنادق فورسيزونز المرموقة وتوفر الوظيفة مزايا متعددة تشمل رواتب مجزية، إقامة مجانية، وتأشيرة عمل، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية في واحدة من أبرز الدول الخليجية ازدهارًا.

تفاصيل الوظيفة

المسمى الوظيفي: عامل غسيل في قسم المغسلة.

الدولة: الكويت.

الموقع: مدينة الكويت.

الفندق: فورسيزونز (Four Seasons Kuwait).

المزايا المقدمة