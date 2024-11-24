شكرا لاهتمامكم بخبر عن فعال رابط تسجيل أمتحان البكالوريا 2025 الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات وزارة التربية تعلن التفاصيل على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن موعد فتح رابط تسجيل أمتحان البكالوريا 2025 الجزائر في بلاغ رسمي تم نشره اليوم الأحد 24 نوفمبر عبر حسابها الرسمي على منصة X ودعت الوزارة كافة التلاميذ المتمدرسين والمترشحين الأحرار سواء في المدارس العامة أو الخاصة الدخول عبر موقع الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي وموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في المواعيد المحددة للتسجيل والتي ستنطلق بداية من يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024 الساعة 20:00 AM بالتوقيت المحلي للجزائر، وتستمر حتى يوم 25 ديسمبر 2024 حتى منتصف الليلة 12:00 PM، وفيما يلي طريقة التسجيل في امتحان الباك للدورة 2024-2025، والمستندات المطلوبة للتسجيل.

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن تسجيلات أمتحان شهادتي الباك والبيام للدورة 2025 سوف تكون إلكترونية فقط دون تقديم أي ملف ورقي، وفيما يلي طريقة التسجيل بالنسبة للمترشحين الأحرار.

في البداية عليك الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات onec.dz.

ثم الدخول على رابط bac.onec.dz.

حدد التسجيل أول مره وأضغط عليها.

حدد الشهادة الباك أو المتوسط والولاية التي تتبعها.

تحديد نوع الترشح (متمدرس/ أحرار).

حدد الشعبة واللغة الثالثة وكم ترشحت للامتحان.

في حال أن كانت المرة الأولى أو الثانية.

حدد كافة المعلومات الشخصية المطلوبة ( الجنس/ رقم شهادة الميلاد وكافة البيانات).

أنقر على إنشاء بريد إلكتروني وطبع الاستمارة.

ما هي شروط التسجيل في أمتحان البكالوريا الجزائرية ؟

للتسجيل لامتحان الباك يجب توافر بعض الشروط قبل الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تتلخص في النقاط التالية.

الإلتزام الكامل بموعد التسجيل فلن يسمح بالتسجيل بعد الفترة المحددة من قبل وزارة التربية. ضرورة إنشاء حساب إلكتروني للتلميذ تتابع من خلاله كافة العمليات. دفع حقوق التسجيل من خلال البطاقة الذهبية لبريد الجزائر دون غيرها. ضرورة أختبار مادة التربية البدنية الرياضية وفي حالة الغياب يحصل التلميذ على صفر. في حالة أنك اكتشفت خطأ في البيانات المسجلة أو أي خطوة من خطوات التسجيل عليك تصحيها في فترة التسجيل.

موعد التسجيل

بداية التسجيل لامتحان الباك والبيام هو يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024 الساعة 20:00 الثامنة صباحاً بتوقيت الجزائر.

نهاية التسجيل يوم 25 ديسمبر 2024 الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

هو موقع حكومي تابع الوزارة التربية الجزائرية يتم تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية من خلاله، وفيما يلي بعض الخدمات التي يقدمها الموقع.

التسجيل في أمتحان الشهادات مثل البيام والباك.

معرفة نتائج الأمتحانات من خلاله.

يمكن لجميع التلاميذ إنشاء حساب شخصي من خلاله مراجعة البيانات وسحب الاستدعاءات.

رابط تسجيل أمتحان البكالوريا 2025 الجزائر ورسوم التسجيل

يجب قبل التسجيل معرفة الرسوم التي يجب دفعها بالنسبة للتلاميذ للمتمدرسين والمترشحين الأحرار والرسوم هي.

بالنسبة للتلاميذ الغير حاصلين على شهادة البكالوريوس 300 دج. أما التلاميذ الحاصلين على شهادة الباك فرسوم التسجيل هي 500 دج.

وزارة التربية الوطنية الجزائرية

تبدأ الوزارة عهد جديد مع السيد الدكتور / محمد صغير سعداوي، الذي تم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتولي حقيبة وزارة التربية الوطنية، في الحكومة الجديدة يوم 18 نوفمبر 2024 الجاري خلفاً للسيد عبد الحكيم بالعابد، ويتطلع الوزير الجديد لرفع مستوى التعليم ما قبل الجامعي في الجزائر، والأخذ بكل وسائل التكنولوجيا الحديثة في كافة مراحل التعليم.

مراحل التسجيل لامتحان الشهادة الثانوية الباك في الجزائر.

تمر عملية تسجيل أمتحان الباك بعدة مراحل هامة يجب أن يتم العمل على إنجازها بكفاءة وهي كما يلي.

المرحلة الأولى : مرحلة التسجيل الإلكتروني.

المرحلة الثانية : مرحلة دفع الرسوم المستحقة لعملية التسجيل في البريد.

في حالة أن كان مطلوب ملف ورقي يجب تجهيزه وتسليمه لمدير المدرسة التابع لها الطالب.

ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل في باك حر ؟